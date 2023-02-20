更多編輯台推薦新聞：
室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市衛生局長出爐 台大醫師陳彥元接任
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

侵烏兵敗但蒲亭力挺 蕭依古穩坐俄羅斯防長寶座

2023/2/20 18:28（2/20 19:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為俄羅斯國防部長蕭依古。（美聯社）
圖為俄羅斯國防部長蕭依古。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）據美國官員的數據顯示，俄羅斯軍隊過去1年在烏克蘭出現3次羞辱性的撤退，近20萬名士兵被殺或受傷，但俄羅斯國防部長蕭依古仍然在職，這要感謝俄羅斯總統蒲亭力挺。

根據西方官員、克里姆林宮觀察家和前西方軍事指揮官的說法，俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin）有各種理由讓67歲的蕭依古（Sergei Shoigu）繼續留任：他非常忠誠、幫助蒲亭登上總統大位，而且有關烏克蘭的決策不是他一個人的專利。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）蒲亭問題專家魏斯（Andrew Weiss）指出：「在蒲亭的核心圈子，忠誠總是比能力更重要。」魏斯曾在美國國家安全會議（National Security Council）任職過，並寫過1本關於蒲亭的書。

根據魏斯，蒲亭曾公開承認，他發覺要解僱人很掙扎，通常會親自處理這一類事情。

魏斯說：「包括蕭依古在內的幾個高階職務人士，他們的工作表現都有很多不足之處，他們受益於（蒲亭）個性中這種被低估的感性面。」

蕭依古是一個粗魯的強硬派，但他並非職業軍人，而是土木工程出身，自1991年蘇聯解體以來一直在俄羅斯的權力機構中擔任高階職務，並在已故總統葉爾欽（Boris Yeltsin）手下擔任過緊急事務部長。

蕭依古在2012年被任命為國防部長，是蒲亭核心圈子的一分子，並與蒲亭一起在他的家鄉西伯利亞享受狩獵和釣魚的假期。

政治分析公司R.Politik創辦人、人脈廣泛的克里姆林宮觀察家史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）說：「蒲亭更喜歡與他熟悉的人合作，儘管他們可能有缺點。」

史塔諾瓦亞說，蕭依古在1999年是一個政黨的領導人之一，該政黨助蒲亭一臂之力讓他成為總統。她認為：「從那時開始，蒲亭在某種意義上就一直欠著蕭依古一份人情。」

她說：「蕭依古從此確保在俄羅斯政壇享有一個舒適的位子，只要他不犯任何嚴重的錯誤即可。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120220

#蕭依古
#蒲亭
#魏斯
蕭依古
美副國務卿訪烏重申承諾 俄防長前線鼓舞作戰部隊俄防長視察攻烏部隊 扶植當局稱掌控蘇勒答爾
蒲亭
中亞國家塔吉克5天內雪崩200次 累計19死閃擊入侵、反攻、僵持 俄烏逐月重要戰況紀事
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄烏戰爭將屆一年拜登首訪基輔 宣布增援烏克蘭逾150億[影]