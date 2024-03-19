微型無人機深入福島反應爐基座 曝光內部設備移位材料變形

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（中央社東京19日綜合外電報導）東京電力公司派出無人機深入福島核電廠一座嚴重損壞的反應爐內部，無人機拍攝的影像雖可見設備移位和材料變形，但仍有諸多問題未獲解答，凸顯核電廠除役的艱鉅任務。

美聯社報導，東電公司公布微型無人機拍攝的12張照片，這是東電首次從受損最嚴重的一號反應爐主要圍阻艙基座內部拍攝到的畫面，圍阻艙基座位於反應爐芯的正下方。

官員一直希望能深入這個區域，以檢查反應爐芯和融化的核燃料。2011年一場強震和海嘯重創福島核電廠的冷卻系統。

東電先前出動機器人仍未能深入這個區域。東電上週派出微型無人機完成為期兩天的調查，並於昨天公布拍攝的照片。

福島核電廠3座受損反應爐內仍有大約880噸的高輻射量融化核燃料。東電希望了解相關位置和狀況，以利移除融化的核燃料，俾以讓福島核電廠順利除役。

無人機拍攝到高解析度彩色照片可以看到各種不同形狀大小的棕色物體，懸掛在反應爐底座的不同位置。

反應爐的控制棒驅動機構（control-rod drive mechanism）零件和其他反應爐芯附屬的設備都已經移位。

東電官員表示，在未取得輻射量等其他數據的情況下，他們從這些照片中無法判斷，懸掛的塊狀物是融化的燃料還是融化的設備。

官員表示，由於圍阻艙過於黑暗的關係，無人機的鏡頭無法看到反應爐芯的底部。

不過，對於反應爐內部還有大量的資訊未知，凸顯福島核電廠除役的困難度。批評人士指出，政府和東電設下的30至40年清除的目標過度樂觀。

由於技術障礙和缺乏資料的關係，福島核電廠的除役過程已經延宕多年。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1130319