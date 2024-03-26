繼多國之後 日本擬恢復資助聯合國加薩救濟機構

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（中央社東京26日綜合外電報導）多名消息人士透露，日本預計4月初恢復資助聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）。先前UNRWA部分員工被控涉及哈瑪斯突襲以色列行動，因此日本政府今年1月中斷資助。

「讀賣新聞」報導，UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）最近將造訪日本，預計28日與外務大臣上川陽子會談，說明UNRWA強化管理措施等。

日本政府相關人士指出：「UNRWA正努力改善組織運作，漸漸消除問題再度發生的疑慮。」日本政府將在聽取拉扎里尼說明後做出最終決定。

上川本月14日與法國前外交部長柯隆納（Catherine Colonna）透過電話會談，並於18日訪美期間會晤聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），蒐集UNRWA相關資訊，並交換意見。

以色列今年1月指控UNRWA的12名工作人員參與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊事件，美國、英國、德國和日本等約15國因而在1月底暫停資助UNRWA，造成其資金來源銳減4億5000萬美元（約新台幣142億元），超過去年所獲資金的一半。

不過，在加薩走廊飢餓問題惡化之際，一度中斷資助UNRWA的歐盟、加拿大、瑞典、澳洲已相繼宣布恢復金援。

此外，在以色列提出上述指控後，聯合國開除UNRWA相關員工，並展開內部調查。古特瑞斯還成立一個由柯隆納負責的獨立小組來評估UNRWA及其中立性。

獨立小組本月20日向古特瑞斯提出報告，指出需要改進之處。日本政府內部因此有意見認為「恢復資助的條件已經齊全」。

對此，上川本月22日說，與拉扎里尼會談之際，「將詳細聽取說明後迅速展開因應作為」。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130326