以哈戰爭200天 外界憂以軍攻加薩南部、籲釋放人質

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（中央社加薩走廊23日綜合外電報導）以色列和哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭今天邁入第200天，外界越來越擔心以色列軍隊將挺進人滿為患的加薩走廊（Gaza Strip）南部，同時呼籲哈瑪斯釋放被扣押的人質。

據法新社記者和目擊者，以色列軍隊連夜對加薩市（Gaza City）塔法區（Al-Tuffah）、西傑亞區（Shejaiya）和澤圖恩區（Zeitoun）進行猛烈轟炸。

在加薩市西南部和南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）都能聽到砲擊聲和巨大爆炸聲；中部布賴吉難民營（Bureij）附近遭到空襲，紐瑟拉特難民營（Nuseirat）則被砲擊。

以軍表示，他們夜間在加薩南部擊中多個哈瑪斯據點，其戰機也襲擊了哨站和發射站等25個目標。

哈瑪斯和其他巴勒斯坦武裝分子去年10月7日越過邊境，對以色列發動前所未見的突擊，因而引爆戰爭。據以色列官方數據，這起攻擊共造成以方1170人喪生。

還有約250人在這場突襲中遭到劫持，目前仍有129名人質被囚禁在加薩，以國稱其中34人已不在人世。

哈瑪斯治下的加薩衛生部今天表示，以哈戰爭已造成當地至少3萬4183人喪生。

根據加薩衛生部的聲明，這個數字包括過去24小時內的至少32死，且自以哈戰爭爆發迄今，加薩走廊已有7萬7143人受傷。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天在社群媒體X發文呼籲釋放以國人質。

她寫道：「這200天裡，世界為人質的家人停下腳步。他們想念親人的笑聲、擁抱，和開門時鑰匙撞擊的叮噹聲。」

「只要人質還沒重獲自由，我們就不會放棄。只有讓人質回到家，才有實現和平的可能。」（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130423