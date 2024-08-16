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川普企圖削弱賀錦麗氣勢 抨擊政府抗通膨不力

2024/8/16 09:09
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（中央社紐澤西州貝德敏斯特15日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天舉行記者會，試圖將民主黨籍對手賀錦麗與總統拜登政府的經濟政績聯結在一起，這是他企圖削弱賀錦麗氣勢的最新舉措。

路透社報導，川普在他位於紐澤西州的高爾夫俱樂部舉行記者會，批評副總統賀錦麗（Kamala Harris）無力對抗通貨膨脹；這波通膨在拜登任期內導致日常生活物價上漲。

川普說：「賀錦麗已宣布，對抗通膨將是她（就任總統）第一天起的首要任務…但她就任（副總統）首日是在3年半以前，這段時間她在哪裡？」

美國通膨在2022年攀達高峰，後來明顯減緩，不過雜貨價格仍高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之前的水準。

川普也重提許多他常在競選造勢活動上發表的錯誤說法，包括指稱跨越美國南部邊界的移民大部分是危險罪犯等。

這場記者會目的是與賀錦麗形成鮮明對比。賀錦麗自7月底取代拜登代表民主黨參選以來，即很少回答記者問題。

賀錦麗已表示，她計劃本月底首次接受媒體正式訪問。

川普上週在佛羅里達州舉行類似記者會，他當時說了1個多小時，在移民和經濟問題上抨擊賀錦麗，並錯誤指稱他的造勢活動吸引的群眾比她多很多。

一些盟友、捐款人和幕僚對川普攻擊賀錦麗的形象和群眾規模表達憂慮，建議他將重心放在他們認為賀錦麗任內推動的失敗政策上。

賀錦麗投入總統大選，讓民主黨人大為振奮，民調顯示她已經抹消川普先前對拜登的領先優勢。

賀錦麗預定明天在北卡羅來納州發表經濟政策演說。

今天稍早，川普陣營宣布任用5名生力軍，包括李萬度斯基（Corey Lewandowski），他曾在2016年總統選舉擔任川普的競選總幹事。李萬度斯基興奮地在社群媒體X上發文說：「讓川普，成為川普！」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1130816

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