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投票箱遭焚憂選後暴力 華盛頓州令國民兵待命

2024/11/2 12:51（11/2 13:53 更新）
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（中央社西雅圖1日綜合外電報導）美國華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）今天表示，在傳出關於2024年總統大選可能發生暴力情事的資訊與疑慮後，他請部分國民兵（National Guard）成員待命因應。

路透社報導，華盛頓州和俄勒岡州本週早些時候有投票箱遭縱火。根據民調，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）預計將在華盛頓州順利擊敗共和黨對手川普。

根據佛羅里達大學（University of Florida）選舉實驗室（Election Lab），華盛頓州選民能參與提前投票，目前已有超過200萬人投下選票。

英斯利在今天公布於官網的信件中說：「根據對2024年大選可能發生暴力或其他非法活動的一般與具體資訊和擔憂，我希望確保我們對因應措施做好充分準備。」

英斯利說，華盛頓州溫哥華市（Vancouver）的投票箱遭人以點火裝置破壞，有數以百計的選票毀損。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131102

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