澤倫斯基28日訪美晤川普 英相將主持歐洲領袖會議挺烏

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（中央社倫敦/華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普今天稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日將訪問華府，英國首相施凱爾隨後將於3月2日接見歐洲盟國領袖，討論如何因應川普推動的烏克蘭和平計畫，屆時澤倫斯基也可能與會。

綜合路透社與法新社報導，川普（Donald Trump）直言歐洲各國必須提高國防開支，並承擔自身安全的責任，迫使歐洲對自身安全進行根本性重新思考，令各國領袖措手不及。

施凱爾（Keir Starmer）明天將訪華府與川普進行關鍵會談，隨後返回倫敦預定3月2日主持歐洲盟國領袖會議。施凱爾希望透過英國承諾增加國防預算，有助於維持與美國的密切關係。

歐洲正在努力說服川普勿急於和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）達成停火協議，並讓歐洲和烏克蘭參與談判，同時討論對基輔的軍事保障。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週稍早會見川普，正是歐洲這項努力的一部分。

施凱爾在前往華府途中告訴記者：「我承認包括英國在內的歐洲盟國必須拿出更多作為，這涉及軍事能力、協調與開支。」

他指出：「協調工作不容忽視。我對烏克蘭帶給我們的教訓有深刻感觸，我們應該在軍事能力和支持烏克蘭方面有更妥善的協調。」

澤倫斯基今天稍早在記者會上表示，在預定的華府行程之後，「我計劃前往倫敦，隨後立即與歐洲領袖在當地會晤施凱爾」。

川普今天在內閣會議上表示，澤倫斯基將於28日訪問華府進行會談。

在這波頻繁外交活動期間，施凱爾明天將與川普展開會談。

施凱爾尋求說服美國政府在與俄羅斯磋商任何俄烏戰爭停火協議之際，協議必須包括對烏克蘭提供安全保障。

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川普因為與蒲亭進行談判，令歐洲大感震驚。施凱爾將不得不鋌而走險，在支持基輔的同時避免惹惱川普。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，他預計3月2日參加施凱爾在倫敦主持的歐洲領袖會議；北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、義大利總理梅洛尼（Georgia Meloni）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在預計出席的人士名單中。荷蘭媒體報導指出，總理史庫夫（Dick Schoof）也將出席。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140227