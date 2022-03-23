蒙古籍貨輪台中外海沉沒 台籍船員失聯海巡搜救

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蒙古籍貨輪22日在台中外海沉沒，有8名船員棄船逃生，海巡署與空勤總隊前往救援，1名台籍船員仍失聯。（圖取自www.facebook.com/cafhq）

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（中央社記者蘇木春台中23日電）蒙古籍貨輪PRESTIGE昨天在台中外海沉沒，有8名船員棄船逃生，海巡署與空勤總隊前往救援，7名印尼籍船員救起無大礙，但有1名台籍船員仍失聯，海巡艦艇持續搜救中。

海巡署艦隊分署今天告訴中央社記者，昨天下午2時38分獲報，蒙古籍貨輪PRESTIGE於台中港外海，西南方48浬因主機故障有沉船之虞，情況危急，船上共8名船員（1名台籍、7名印尼籍）棄船逃生，請求海巡救援。

艦隊分署獲報後，立即派遣附近海域巡弋的台北艦及3596艇前往救援，並調派台中海巡隊10031艇出勤，於晚間6時30分抵達現場搜索。

救難人員到場時，遇難貨輪已沉沒，5名船員登上救生筏由日本籍貨輪ORCHID ACE救起，並由空勤總隊直升機成功吊掛上機，直升機並於現場海面救起另2名落海船員，7名船員送往清泉崗機場，由台中市消防局派遣救護車送往童綜合醫院梧棲院區治療。

院方表示，到院7名患者，分別有失溫、呼吸困難、挫傷與撕裂傷等傷勢，生命徵象皆穩定、留院觀察。

另有1名台籍船員目前仍失聯，持續由海巡艦艇搜救中。（編輯：陳仁華）1110323