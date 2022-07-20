涉詐林百里妻投資境外基金 女子2000萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

朱姓女子涉嫌招攬廣達董事長林百里的何姓妻子（左）等人，投資未經許可境外基金。台北地檢署20日依詐欺、違反銀行法等罪起訴朱女等人。法官裁定2000萬元交保。圖為2008年林百里與妻子參觀米勒畫展。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北20日電）朱姓女子涉嫌招攬廣達董事長林百里何姓妻子等人，投資未經許可境外基金，何女先後投資約新台幣5000萬元。北檢今天起訴朱女移審台北地院。法官裁定2000萬元交保。

檢方調查，朱女等人涉嫌自民國102年11月至109年在台販售未經金管會許可的AXIS基金，總計招攬投資人投資逾新台幣3億元。朱女除了賺取佣金，並將481萬餘美元匯到自己公司帳戶，供自己使用。

其中，朱女於103年9、10月間，經友人介紹認識何女，並經媒體得知持有廣達集團高額股份，財力頗豐，朱女伺機親近、關心何女，向何女推銷AXIS基金，還邀約何女到香港參觀辦公室，何女因而以420萬人民幣申購AXIS基金。

檢方查出，朱女於104年間得知AXIS基金運作有異，她的證券公司不願繼續擔任基金管理人，但因為自己財務狀況不佳，仍對外招募投資人投資，包括邀何女申購100萬美元得逞，其中75萬美元匯到自己公司帳戶內。

台北地檢署今天依違反證券投資信託及顧問法、銀行法、刑法詐欺、偽造文書等罪，起訴朱女等3人，並請法官對朱女從重量刑。檢方偵辦期間聲押朱女獲准，上午移審台北地方法院。

北院下午召開移審庭，決定是否繼續羈押朱女，法官庭訊後裁定朱女新台幣2000萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。（編輯：張銘坤）1110720