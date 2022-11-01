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新北議員參選人林霈宸涉無照行醫及賄選 遭羈押禁見

2022/11/1 18:45（11/1 19:01 更新）
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新黨平地原住民新北市議員參選人林霈宸（圖）無醫師執照，卻疑涉為民眾問診與開立藥方，並以免除掛號費賄選，新北地方法院1日晚間裁定羈押禁見。（圖取自新北市平地原住民議員候選人林霈宸臉書facebook.com）
新黨平地原住民新北市議員參選人林霈宸（圖）無醫師執照，卻疑涉為民眾問診與開立藥方，並以免除掛號費賄選，新北地方法院1日晚間裁定羈押禁見。（圖取自新北市平地原住民議員候選人林霈宸臉書facebook.com）
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（中央社記者高華謙新北1日電）新黨平地原住民新北市議員參選人林霈宸無醫師執照，卻疑涉為民眾問診與開立藥方，並以免除掛號費賄選，新北地方法院今天晚間裁定羈押禁見；李姓共犯以新台幣20萬元交保。

新北地方檢察署調查，林霈宸是新北中和區某診所實際負責人，明知自己未取得合法醫師資格，卻從去年10月起在診所陸續為民眾問診與開立藥方，非法執行醫療業務，且為順利當選，以免除掛號費為賄選對價，對不特定人賄選。

新北檢主任檢察官劉文瀚昨天指揮法務部調查局新北市調查處等搜索林霈宸住所及競選總部，查扣手機、存摺、電腦、病歷及監視器錄影檔案等資料，並約詢林霈宸、李姓被告等4人及14名證人到案說明。

檢察官凌晨訊問完畢後，認林霈宸涉嫌違反公職人員選舉罷免法、醫師法、偽造文書與詐欺罪嫌；李姓被告涉嫌共犯醫師法、行使業務上登載不實準文書、詐欺取財等罪嫌。2人犯罪嫌疑重大，向新北地院聲請羈押禁見，法院晚間裁定林霈宸羈押禁見，李姓共犯新台幣20萬元交保。（編輯：李錫璋）1111101

林霈宸
新黨新北議員參選人涉無照行醫賄選 檢聲押禁見
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