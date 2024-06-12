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台籍貨輪載賽鴿出高雄港訓練起火 海巡戒護防污染

2024/6/12 16:39（6/12 16:49 更新）
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台籍貨輪「輝豐輪」12日上午在高雄港外海起火，海巡人員指出，「輝豐輪」船艙目前仍持續悶燒，暫未發現漏油情形，海巡艦艇也停留現場持續協助滅火及監控。（海洋委員會海巡署提供）中央社記者張已亷傳真 113年6月12日
台籍貨輪「輝豐輪」12日上午在高雄港外海起火，海巡人員指出，「輝豐輪」船艙目前仍持續悶燒，暫未發現漏油情形，海巡艦艇也停留現場持續協助滅火及監控。（海洋委員會海巡署提供）中央社記者張已亷傳真 113年6月12日
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（中央社記者張已亷高雄12日電）台籍貨輪「輝豐輪」今天載運賽鴿出海訓練，到高雄港外海時起火，造成3人燒燙傷。艙體內部目前持續悶燒，海巡派艦艇停留現場撲滅並監控是否污染，後續排除等費用由船東負責。

海洋委員會海巡署人員向中央社記者表示，輝豐輪今天載運賽鴿及10名台籍、2名印尼籍船員從高雄港出海，目的為訓練鴿子，未料上午8時許行駛到高雄港西南方約17浬時船艙起火，船員見狀緊急拿滅火器嘗試撲滅未果，火勢延燒至駕駛台，眾人趕緊通報海巡求助並到甲板上待援。

大火分別造成2名台籍、1名印尼籍船員致臉部、肢體燒燙傷，幸3人意識清楚，經直升機吊掛與海巡艇協助送醫救治。全數船員在上午10時50分平安被海巡艇載返。

海巡人員指出，船艙目前持續悶燒，暫時沒有發現漏油情形，由偉星艦及3557艇停留現場持續撲滅火勢及監控，後續將依海洋污染防治等法規聯繫船東排除事故船隻及負擔因應變措施、清除及處理所生費用。（編輯：郭諭儒）1130612

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