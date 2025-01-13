警政署高階警官人事 基隆市警局長翁群能疑涉性騷調任航警局副局長

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）警政署今天發布146名高階警官人事，首位女性副署長由國道公路警察局長廖美鈴陞任；由於基隆市警察局長翁群能疑涉酒後性騷案，由刑事局副局長林信雄接任。16日統一交接。

因應4名三線三星高階警官16日屆齡退休，警政署今天發布高階警官人事案，考量現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，警政署副署長等職缺，經參據各適任人選相關歷練等原則，經通盤檢討後報奉內政部核定，共計調整146人，統一於16日辦理交接、到任。

其中，備受矚目的是廖美鈴陞任警政署副署長，為史上首位女性副署長，為中央警察大學第48期畢業、國立台灣大學政治學系碩士，曾任警政署警政委員、警政署鐵路警察局長、桃園市警察局副局長、台灣警察專科學校教育長、花蓮縣警察局長、警政署資訊室主任、台北市警察局文山第一分局分局長、台北市警察局資訊室主任和台北市警察局女子警察隊長。

警政署副署長陳永利接受媒體聯訪時表示，這次人事調整是基於各項專業和績效考量而定。由於廖美鈴學、經歷相當豐富，也是目前三線三星高階警官中的唯一女警官，考量其資歷足夠，且希望納入性別平衡，所以陞任為副署長，也是警史上首名女性副署長。

另外，這次異動名單還包括有10個縣市警察局長，但不包含6都在內。

值得注意的是，翁群能近日在基隆市警察局刑事人員尾牙餐會中和女警擁抱、臉碰臉，引發性騷爭議，也被納入這波調整名單中，其職務由林信雄接任。

（中央社製圖）

相關人事異動名單資料如下：

1、警政署國道公路警察局局長廖美鈴陞任警政署副署長。

2、台中市政府警察局副局長郭士傑陞任警政署主任秘書。

3、警政署保安警察第五總隊總隊長趙瑞華陞任警政署督察室主任。

4、警政署主任秘書廖恆裕調任警政署航空警察局局長。

5、警政署督察室主任顏旺盛調任警政署國道公路警察局局長。

6、警政署警政委員張國雄調任警政署保安警察第一總隊總隊長。

7、警政署保安警察第三總隊總隊長黃家琦陞任警政署警政委員。

8、警政署保安警察第四總隊總隊長劉鴻烈陞任警政署警政委員。

9、警政署刑事警察局副局長林信雄調任基隆市警察局局長。

10、台中市政府警察局副局長黃永志調任警政署保安警察第三總隊總隊長。

11、台北市政府警察局副局長李謀旺調任警政署保安警察第四總隊總隊長。

12、新北市政府警察局副局長王文澤調任警政署保安警察第五總隊總隊長。

13、台北市政府警察局副局長周煥興調任警政署保安警察第六總隊總隊長。

14、台北市政府警察局主任秘書黃勝源調任台北市政府警察局副局長。

15、桃園市政府警察局主任秘書張隆興調任台北市政府警察局副局長。

16、台北市政府警察局督察長陳錦坤調任新北市政府警察局副局長。

17、台南市政府警察局副局長鄭榮崑調任桃園市政府警察局副局長。

18、高雄市政府警察局副局長陳宗能調任台中市政府警察局副局長。

19、台中市政府警察局督察長林逢泉調任台中市政府警察局副局長。

20、台中市政府警察局主任秘書盧廷彰調任台中市政府警察局副局長。

21、台南市政府警察局主任秘書莊勝雄調任台南市政府警察局副局長。

22、警政署刑事警察局副局長陳炯旭調任台南市政府警察局副局長。

23、高雄市政府警察局主任秘書林武宏調任高雄市政府警察局副局長。

24、桃園市政府警察局督察長呂世明調任高雄市政府警察局副局長。

25、新北市政府警察局主任秘書張素菱調任台灣警察專科學校教育長。

26、新北市政府警察局督察長林故廷調任警政署刑事警察局副局長。

27、新竹市警察局局長邱紹洲調任警政署刑事警察局副局長。

28、連江縣警察局局長蕭欽杰調任警政署刑事警察局副局長。

29、南投縣政府警察局局長吳耀南調任台北市政府警察局主任秘書。

30、花蓮縣警察局局長王旭昌調任台北市政府警察局督察長。

31、警政署航空警察局副局長張文瑞調任新北市政府警察局主任秘書。

32、苗栗縣警察局局長陳世煌調任新北市政府警察局督察長。

33、宜蘭縣政府警察局局長侯東輝調任桃園市政府警察局主任秘書。

34、警政署保安警察第二總隊副總隊長李忠萍調任桃園市政府警察局督察長。

35、警政署後勤組組長張義昌調任台中市政府警察局主任秘書。

36、警政署行政組組長張則誠調任台中市政府警察局督察長。

37、警政署高雄港務警察總隊總隊長洪頂力調任台南市政府警察局主任秘書。

38、澎湖縣政府警察局局長李名昌調任台南市政府警察局督察長。

39、台東縣警察局局長梁東山調任高雄市政府警察局主任秘書。

40、基隆市警察局局長翁群能調任警政署航空警察局副局長。

41、金門縣警察局局長陳錦文調任警政署航空警察局副局長。

42、警政署保安警察第一總隊副總隊長許芳毅調任警政署國道公路警察局副局長。

43、警政署保安警察第一總隊主任秘書黃文哲調任警政署國道公路警察局副局長。

44、警政署民防指揮管制所所長陳世寶調任警政署保安警察第二總隊副總隊長。

45、警政署公共關係室主任許頌嘉調任新竹市警察局局長。

46、警政署保防組組長劉炯炫調任宜蘭縣政府警察局局長。

47、台南市政府警察局督察長王森瑒調任苗栗縣警察局局長。

48、警政署保安警察第三總隊副總隊長謝宗宏調任南投縣政府警察局局長。

49、警政署防治組組長陳百祿調任花蓮縣警察局局長。

50、警政署台中港務警察總隊總隊長蔡燕明調任台東縣警察局局長。

51、警政署保安組組長林温柔調任澎湖縣政府警察局局長。

52、警政署刑事警察局副局長黃壬聰調任金門縣警察局局長。

53、警政署鐵路警察局副局長陳保安調任連江縣警察局局長。

54、警政署保安警察第六總隊總隊長廖材楨調任警政署行政組組長。

55、警政署保安組副組長范織坤調任警政署保安組組長。

56、警政署保安警察第四總隊副總隊長蔡元戎調任警政署教育組組長。

57、警政署警察通訊所所長孫成儒調任警政署後勤組組長。

58、警政署鐵路警察局主任秘書陳源輝調任警政署保防組組長。

59、台北市政府警察局警政監陳炯志調任警政署防治組組長。

60、警政署專門委員陳金城調任警政署公共關係室主任。

61、警政署保安警察第七總隊副總隊長方國璽調任警政署法制室主任。

62、警政署行政組副組長許明耀調任警政署台中港務警察總隊總隊長。

63、警政署保安警察第二總隊主任秘書朱信憲調任警政署高雄港務警察總隊總隊長。

64、台北市政府警察局第四序列警政監吳慶鴻陞任警政署警察通訊所所長。

65、警政署保防組副組長劉安杰調任警政署民防指揮管制所所長。

66、警政署保安警察第四總隊主任秘書廖國政調任警政署鐵路警察局副局長。

67、警政署防治組副組長斯儀仙調任警政署保安警察第一總隊副總隊長。

68、警政署保安警察第三總隊主任秘書郭森永調任警政署保安警察第三總隊副總隊長。

69、警政署保安警察第六總隊主任秘書林沐弘調任警政署保安警察第四總隊副總隊長。

70、警政署保安警察第五總隊主任秘書陳文耀調任警政署保安警察第五總隊副總隊長。

71、警政署保安警察第七總隊主任秘書吳進宗調任警政署保安警察第七總隊副總隊長。

72、台北市政府警察局警政監高鎮文調任警政署鐵路警察局主任秘書。

73、警政署專門委員李建廣調任警政署保安警察第一總隊主任秘書。

74、警政署警監督察李崇偉調任警政署保安警察第二總隊主任秘書。

75、警政署教育組副組長張啟祥調任警政署保安警察第三總隊主任秘書。

76、警政署警監督察陳家銘調任警政署保安警察第四總隊主任秘書。

77、警政署警監督察林英仁調任警政署保安警察第五總隊主任秘書。

78、警政署警監督察林詮峰調任警政署保安警察第六總隊主任秘書。

79、新北市政府警察局警政監楊川調任警政署保安警察第七總隊主任秘書。

80、警政署警監督察張國哲調任警政署行政組副組長。

81、台北市政府警察局士林分局分局長王炳睿陞任警政署保安組副組長。

82、警政署警監督察翁誌宏調任警政署教育組副組長。

83、桃園市政府警察局警政監張明和調任警政署保防組副組長。

84、警政署警監督察黃南山調任警政署防治組副組長。

85、警政署警監督察王寶章調任警政署專門委員。

86、警政署保安組科長林志駿陞任警政署專門委員。

87、新北市政府警察局新莊分局分局長王鴻儒陞任警政署警監督察。

88、桃園市政府警察局中壢分局分局長唐嘉仁陞任警政署警監督察。

89、台中市政府警察局第六分局分局長陳松寅陞任警政署警監督察。

90、台南市政府警察局第六分局分局長林獻力陞任警政署警監督察。

91、宜蘭縣政府警察局副局長黃秀法陞任警政署警監督察。

92、苗栗縣警察局副局長曾咸超陞任警政署警監督察。

93、警政署秘書室科長許哲雄陞任警政署警監督察。

94、警政署警監督察吳燕山調任台北市政府警察局警政監。

95、台北市政府警察局大同分局分局長涂國卿陞任台北市政府警察局警政監。

96、警政署警監督察鄭永裕調任新北市政府警察局警政監。

97、新北市政府警察局中和分局分局長趙家輝陞任新北市政府警察局警政監。

98、桃園市政府警察局桃園分局分局長蔡啟仁陞任桃園市政府警察局警政監。

99、高雄市政府警察局左營分局分局長蕭正松陞任高雄市政府警察局警政監。

100、警政署刑事警察局簡任技正兼生物科科長許敏能調任警政署刑事警察局簡任技正兼理化科科長。

101、警政署刑事警察局警政監彭莉娟調任警政署刑事警察局簡任技正兼生物科科長。

102、警政署刑事警察局指紋科科長廖宗宏陞任警政署刑事警察局警政監。

103、台北市政府警察局交通警察大隊大隊長陳勇華調任台北市政府警察局大同分局分局長。

104、台北市政府警察局防治科科長陳立祺調任台北市政府警察局交通警察大隊大隊長。

105、台北市政府警察局北投分局分局長陳瑞基調任台北市政府警察局士林分局分局長。

106、台北市政府警察局文山第二分局分局長李紹榆調任台北市政府警察局北投分局分局長。

107、警政署刑事警察局偵查第四大隊大隊長丁靖調任台北市政府警察局文山第二分局分局長。

108、新北市政府警察局板橋分局分局長陳宇桓調任新北市政府警察局中和分局分局長。

109、新北市政府警察局交通警察大隊大隊長林泰裕調任新北市政府警察局板橋分局分局長。

110、新北市政府警察局訓練科科長謝明杰調任新北市政府警察局交通警察大隊大隊長。

111、新北市政府警察局海山分局分局長陳保緒調任新北市政府警察局新莊分局分局長。

112、新北市政府警察局樹林分局分局長林國民調任新北市政府警察局海山分局分局長。

113、台南市政府警察局第一分局分局長王子雄調任新北市政府警察局樹林分局分局長。

114、桃園市政府警察局大園分局分局長王智民調任桃園市政府警察局桃園分局分局長。

115、桃園市政府警察局大溪分局分局長吳傳銘調任桃園市政府警察局大園分局分局長。

116、警政署交通組科長徐章哲調任桃園市政府警察局大溪分局分局長。

117、桃園市政府警察局蘆竹分局分局長林鼎泰調任桃園市政府警察局中壢分局分局長。

118、桃園市政府警察局公共關係室主任楊贊鈞調任桃園市政府警察局蘆竹分局分局長。

119、台中市政府警察局第二分局分局長周俊銘調任台中市政府警察局第六分局分局長。

120、台中市政府警察局第一分局分局長鍾承志調任台中市政府警察局第二分局分局長。

121、台中市政府警察局烏日分局分局長尤啟南調任台中市政府警察局第一分局分局長。

122、台中市政府警察局大雅分局分局長劉雲鵬調任台中市政府警察局烏日分局分局長。

123、台中市政府警察局和平分局分局長劉明興調任台中市政府警察局大雅分局分局長。

124、台中市政府警察局保安警察大隊大隊長施永昭調任台中市政府警察局和平分局分局長。

125、台中市政府警察局公共關係室主任蔡期望調任台中市政府警察局保安警察大隊大隊長。

126、台南市政府警察局麻豆分局分局長章振國調任台南市政府警察局第一分局分局長。

127、台南市政府警察局玉井分局分局長陳添新調任台南市政府警察局麻豆分局分局長。

128、台南市政府警察局保安警察大隊大隊長劉柏陞調任台南市政府警察局玉井分局分局長。

129、台南市政府警察局防治科科長黃宗仁調任台南市政府警察局保安警察大隊大隊長。

130、台南市政府警察局佳里分局分局長劉全福調任台南市政府警察局第六分局分局長。

131、台南市政府警察局歸仁分局分局長施衣峯調任台南市政府警察局佳里分局分局長。

132、台南市政府警察局學甲分局分局長廖水池調任台南市政府警察局歸仁分局分局長。

133、警政署刑事警察局偵查第六大隊大隊長巫建德調任台南市政府警察局學甲分局分局長。

134、高雄市政府警察局三民第一分局分局長謝承甫調任高雄市政府警察局左營分局分局長。

135、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長吳信宏調任高雄市政府警察局三民第一分局分局長。

136、高雄市政府警察局六龜分局分局長郭子弘調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長。

137、警政署航空警察局台北分局分局長蘇茂智調任高雄市政府警察局六龜分局分局長。

138、高雄市政府警察局湖內分局分局長陳義宏調任高雄市政府警察局林園分局分局長。

139、高雄市政府警察局公共關係室主任王春生調任高雄市政府警察局湖內分局分局長。

140、彰化縣警察局副局長陳東成調任基隆市警察局副局長。

141、屏東縣政府警察局副局長温淑盈調任宜蘭縣政府警察局副局長。

142、基隆市警察局副局長李青泉調任苗栗縣警察局副局長。

143、澎湖縣政府警察局副局長薛錦孟調任彰化縣警察局副局長。

144、花蓮縣警察局副局長賴吉雄調任屏東縣政府警察局副局長。

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145、桃園市政府警察局刑事鑑識中心主任高麗姬調任花蓮縣警察局副局長。

146、警政署保安組科長張益禎調任澎湖縣政府警察局副局長。（編輯：方沛清）1140113