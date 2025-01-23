京華城案首度開庭 北院傳彭振聲邵琇珮李文宗

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（中央社記者劉世怡台北23日電）台北地院審理京華城及政治獻金案，今天首度召開準備程序庭，傳喚被告彭振聲、邵琇珮、李文宗。彭振聲當庭表示，偵查中該講的都講了，「我沒有要翻供」，對起訴沒有意見。

台北地方法院今天召開準備程序庭，安排上午9時30分、10時15分及11時，分別訊問彭振聲、邵琇珮、李文宗。彭、邵均提前向法院報到，在押的李文宗則已被提解至北院等候開庭。

彭振聲當庭表示，偵查中該講的都講了，該認罪的也都認了，「我沒有要翻供」，對於檢察官起訴沒有意見。

彭振聲的辯護人強調，沒有要翻供，但是對於檢方的起訴範圍有質疑，例如，同案被告國民黨台北市議員應曉薇應該也是貪污治罪條例圖利罪的共犯，而且犯罪期間的時點也有疑問。

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台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其餘被起訴的被告包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。（編輯：蕭博文）1140123

台北地方法院審理京華城及政治獻金案，23日首度召開準備程序庭，傳喚前台北市長辦公室主任李文宗（圖）說明。中央社記者趙世勳攝 114年1月23日