高雄女遭誤認通緝犯同夥盤查 警致歉追究疏失

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄1名女子散步時遭3名鳳山警分局員警誤認是毒品通緝犯同夥，盤查過程不但語氣凶惡且將女子押回，引發熱議。警方表示，分局長林俊賢已親自致歉，將追究相關疏失。

一名網友在網路論壇ptt以「協尋4/17高師大20.00警察亂抓人」為題發文，指稱昨天晚間近8時還完書散步回家時，在文化中心附近被3名自稱是警察的陌生便衣男子圍住，其中2人抓住網友的手，並詢問「剛剛車上的是誰」，但當網友回應根本沒搭車，是不是認錯人了，卻被警察反凶「不要再裝了，他是通緝犯」，因場面升級，也促使越來越多民眾圍觀報警。

不過，當網友向後續到場的員警報上身分證字號自證清白後，卻仍被鳳山警方持續問話，押上警車。直到在警局時，員警也不信任網友，持續重複盤問類似問題，甚至還被羞辱「你就是吸毒才會那麼瘦」，全程約近3小時。之後有員警前來了解，才坦承只聽到停車場警衛指認，也沒有監視器證據，是辦案員警抓錯人。貼文發出後，引起網友熱議和憤怒。

高雄市政府警察局鳳山分局今天下午坦承，忠孝所員警昨天晚間7時許循線前往高雄市苓雅區五福一路，查緝高雄地檢署發布的毒品通緝犯。但當通緝犯見員警上前盤查之際，卻駕駛自小客車衝撞停車場柵欄逃逸。

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由於現場有民眾指出，疑見到1女子從通緝犯的車輛下車，警方表明身分盤查，並進一步將女子帶返駐地查證。但經查證女子非此案相關當事人，對於造成誤會與驚擾，警方深表歉意。並由鳳山分局長林俊賢親自向當事人說明與致歉。

鳳山分局表示，警方除向當事人致上最深歉意，另將依規定議處與追究考監責任，同時強化員警教育訓練。（編輯：郭諭儒）1140418