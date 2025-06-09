亞大附醫婦科主任遭控性騷 即起停診

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（中央社記者蘇木春台中9日電）媒體報導，亞大附醫婦科陳姓主任看診涉性騷擾女患者，女患者向中市府申訴成立後，這名醫師仍在看診。院方今天表示，為保障醫病權益，即日起停止這名醫師各項醫療業務。

鏡週刊報導，亞洲大學附屬醫院（簡稱亞大附醫）婦科陳姓主任於民國113年間涉對1名女患者以看診名義觸碰身體、言語性騷擾，女患者向院方投訴未果，她向台中市政府申訴後認定性騷成立，但這名醫師仍在看診。

對此，亞大附醫今天下午發布聲明指出，院方重視性別平等與就醫友善環境，為保障醫病權益及創造友善目標，即日起停止這名醫師各項醫療業務。

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亞大附醫今天上午透過文字稿表示，案件日前經台中市社會局做成決議後，當事醫師已依規定提出訴願，目前正由承辦單位受理。院方靜候最終審議結果，若最後調查屬實，將依情節嚴重程度，召開人評會議討論懲處。

上午的文字稿中，院方指出，重視民眾投訴案件，去年5月9日接獲申訴，即安排人事室女性員工聯繫申訴人，並給予關切了解過程；同年5月20日也主動電話關懷，並了解處理進度；同年5月29日再邀請申訴人到院，經詳實記錄後，全案全程均依規定辦理。（編輯：戴光育）1140609