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婦科主任遭控性騷 亞大醫院：若調查屬實依規懲處

2025/6/9 11:13（6/9 12:22 更新）
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亞洲大學附屬醫院婦科陳姓主任遭控113年間看診時向1名女患者性騷擾，但患者控訴經向台中市政府申訴成立後，該名醫師仍在看診；院方9日表示，若調查屬實，將依規召開人評會議討論懲處。圖為亞大醫院外觀。中央社記者蘇木春攝 114年6月9日
亞洲大學附屬醫院婦科陳姓主任遭控113年間看診時向1名女患者性騷擾，但患者控訴經向台中市政府申訴成立後，該名醫師仍在看診；院方9日表示，若調查屬實，將依規召開人評會議討論懲處。圖為亞大醫院外觀。中央社記者蘇木春攝 114年6月9日
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（中央社記者蘇木春台中9日電）亞大附醫婦科陳姓主任遭控去年間看診時向1名女患者性騷擾，但患者控訴經向市府申訴成立後，該名醫師仍在看診；院方今天表示，若調查屬實，將依規召開人評會議討論懲處。

鏡週刊報導，亞洲大學附屬醫院婦科陳姓主任，民國113年間涉嫌對1名女患者，以看診名義觸碰身體、言語性騷擾，患者向院方投訴無果，向中市府申訴認定性騷成立，但陳姓醫師仍在看診。

亞大醫院今天透過文字稿表示，案件日前經中市府社會局裁決後，當事醫師已依規定提出訴願，目前正由承辦單位受理。院方靜候最終審議結果，若最後調查屬實，將依情節嚴重程度，召開人評會議討論懲處。

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醫院提到，院方重視民眾投訴案件，去年5月9日當天接獲來電申訴，當下即安排人事室女性員工聯繫，並給予關切了解過程，同年5月20日也主動去電關懷並了解處理進度，同時5月29日再邀請當事人到院，經詳實紀錄後，全案全程均依規定辦理。

醫院指出，有關當事人質疑醫院處置過程感受不佳，將持續加強內部教育訓練及提升溝通技巧，避免類似情事再次發生。（編輯：謝雅竹）1140609

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