高雄氣爆受傷羊角姐妹 再戰澳洲黃金海岸全馬

4年多前高雄石化氣爆導致下半身癱瘓的「羊角姐妹」林黛甄（左）、陳姿予（右），將再戰澳洲黃金海岸馬拉松。中央社記者董俊志攝 108年6月29日

（中央社記者陳朝福高雄29日電）繼3月挑戰東京馬拉松之後，4年多前因高雄石化氣爆導致下半身癱瘓的「羊角姐妹」林黛甄、陳姿予，將再戰澳洲黃金海岸馬拉松，目前加緊技巧與重力等訓練。

澳洲黃金海岸馬拉松預定7月7日舉行，「羊角姐妹」挑戰全馬，近期加緊訓練，除了進行公路長途訓練，還移師屏東大鵬灣練習。

不過，在姐妹倆專心訓練時，傳出贊助商不贊助兩人的機票和當地住宿等問題，讓兩人相當緊張，貼文表示很希望到澳洲參賽，不要拋棄她們，讓外界聞訊相當心疼。

協助參賽事宜的工作人員今天表示，獲悉兩人機票和當地住宿等生變後也很緊張，尤其身障者更有諸多不變，幸而姐妹倆口中的「李董」和「哥」獲知後全力協助解決，才於昨天定案。

姐妹倆口中的「李董」和「哥」就是李長榮集團總裁李謀偉及李長榮教育基金會秘書長郭丁元。工作人員表示，「李董」3月曾到東京馬拉松賽場為姐妹倆加油，這次也規劃前往澳洲加油，但「李董」夫婦倆讓出機票和房間，且安排供輪椅上下的平台交通車，終於一切搞定，也讓姐妹倆放下心頭一塊大石。

全力備戰的「羊角姐妹」預定7月5日晚間23時50分搭乘中華航空公司CI0053航班於桃園機場出發，7月6日上午抵達布里斯本。工作人員也對姐妹倆有信心，持續加油打氣並祝福得勝凱旋歸國。

「羊角姐妹」林黛甄、陳姿予於103年7月高雄石化氣爆時，被炸傷導致下肢無法走路，此後兩人只能乘坐輪椅「仰角」看世界，因此取諧音「羊角姐妹」。

在受傷和復健的這段時間，姐妹倆曾經沮喪、失意，但許多人關懷與鼓勵，姐妹倆攜手決定正向面對未來人生，並以參賽「東京馬拉松」做為人生的一道戰帖，雖然因嚴寒未能完賽，規劃持續再戰澳洲黃金海岸馬拉松，將展現信心用雙手轉動輪椅迎向終點。（編輯：翁翠萍）1080629