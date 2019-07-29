3台將入選CBA寫紀錄 林韋翰第5順位最高[影]

中國男子職業籃球聯賽29日進行2019年選秀會，前新北裕隆納智捷主控林韋翰在第5順位被青島雙星相中，是本屆選秀順位最高的台將。（圖取自facebook.com/h790709）

（中央社記者龍柏安台北29日電）中國男子職業籃球聯賽（CBA）今天進行2019年選秀會，其中前新北裕隆納智捷主控林韋翰在第5順位被青島雙星相中，是本屆選秀順位最高的台將。

CBA在今天舉行選秀會，今年台灣包括林韋翰、吳永盛、林秉聖、鄭瑋、楊盛硯與成力煥等6人參選，是台灣近年參與CBA選秀會人數最多紀錄。

在今年選秀會中，除林韋翰順位最高入選外，另外包括前旅美好手吳永盛在首輪第8順位被上海久事挑中，今年畢業於國立體大的楊盛硯則在次輪第18順位被新疆廣匯相中，本屆共有3名台將被CBA球隊選中，也寫下最多台將入選的新紀錄。

CBA在2015年才實行選秀制度，今年僅是第5屆，2017年旅美好手陳盈駿成為選秀狀元，寫下台將在CBA選秀最高順位紀錄，同年台北達欣工程男籃王牌前鋒周儀翔，也以榜眼身分加盟江蘇同曦。

上個賽季林韋翰打出生涯年，不但締造單場得分、助攻「雙20」的誇張紀錄，也曾單場締造大三元，成為裕隆隊史繼「大房東」曾文鼎後的第2人，還是超級籃球聯賽（SBL）上屆的助攻王。

而週日才結束今夏台灣行的美國職籃（NBA）台裔球星林書豪，今天也以嘉賓身分出席今年CBA選秀會，也見證了台將在CBA選秀的豐收年。（編輯：張雅淨）1080729