與劉致榮成為隊友 林子偉：還好他選擇紅襪

台灣棒球好手劉致榮加盟美國職棒紅襪隊，與林子偉（圖）成為隊友，林子偉3日笑說：「還好他選擇紅襪，不然我會很孤單。」中央社記者楊啟芳攝 108年12月3日

（中央社記者楊啟芳新北3日電）劉致榮加盟美國職棒紅襪隊，與林子偉成為隊友，林子偉今天笑說：「還好他選擇紅襪，不然我會很孤單。」林子偉也表示，劉致榮第一年到紅襪，春訓時練的、學的東西將會很多。

劉致榮今年傷後重回投手丘，在梅花旗大學棒球錦標賽飆出158公里球速，入選亞錦賽中華隊更是繳出優異表現。之後劉致榮加盟波士頓紅襪隊，目前紅襪隊陣中有林子偉及劉致榮2名台灣選手。

林子偉今天出席NIKE青棒訓練營時表示，剛開始知道劉致榮加盟紅襪時，確實有嚇一跳，「還好有一個台灣人跟我同一隊，畢竟美國這麼大，想要挖他的人這麼多，還好他選擇紅襪，不然我就很孤單。」

林子偉指出，兩人的春訓時間一定都會一樣，結束時間也會一樣，不過練球應該是會分開，「畢竟他第一年而已，練的東西會比較多一點，我第一年過去也是這樣，練的東西很多，學的東西更多。」

美國媒體看好劉致榮能從2A出發，對此林子偉認為，「當然滿好的，很替他開心，但還是要看春訓狀況，畢竟第一年一定會有壓力在，希望他可以不要想太多，把2A當作一個動力，可以打更高的階層。」

林子偉認為，因為劉致榮球速很快，一定都會用直球跟打者對決，美國打者應該都會想抓他的直球打，他指出，過去美國最重要的還是控球，還有對打者的配球策略。（編輯：吳協昌）1081203