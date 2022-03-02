日職熱身賽 吳念庭得點圈有人敲安送回1分

（中央社記者楊啟芳台北2日電）日職西武獅隊今天與讀賣巨人隊的官方熱身賽，西武台灣好手吳念庭在8局上得點圈有人時敲出安打，帶有1分打點，還選到1次保送；另一場火腿隊的王柏融代打遭到三振。

吳念庭今天先發打第6棒、擔任二壘手，前2個打席都遭到三振，不過7局上選到保送上壘；8局上西武因為2個保送形成一、二壘有人時，吳念庭敲出中間方向安打，送回1分打點。總計吳念庭3打數敲出1支安打，選到1次保送。

此戰巨人隊在4局下靠著岡本和真轟出2分全壘打，取得領先；雖然6局上西武靠著森友哉、山川穗高接連敲安打，追回1分；不過7局下巨人隊的中田翔再轟出陽春全壘打，得1分。8局上吳念庭敲出1打點安打，不過最終西武仍以2比3不敵巨人隊。

另一場日本火腿隊與養樂多隊交手的官辦熱身賽，火腿台灣選手王柏融沒有先發，在8局下代打上場，不過遭到三振。此戰火腿隊僅在7局下靠著佐藤龍世敲出1打點二壘安打，以1比0奪下勝利；火腿隊投手群加藤貴之、伊藤大海、吉田輝星聯手封鎖養樂多隊打線。（編輯：黃世雅）1110302