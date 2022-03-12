陳俊秀月薪93萬 破桃猿隊史紀錄

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職樂天桃猿隊今天宣布第2波談薪結果，內野手陳俊秀月薪為新台幣93萬元，簽1年合約，突破隊友林泓育，成為桃猿隊史最高薪；另外，張閔勛、邱丹、游朝惟等人都獲加薪。

陳俊秀本季簽下1年約加上激勵獎金，月薪93萬元，合約總值1136萬元。在桃猿隊開訓時公布的第1波談薪結果中，最高薪的是捕手林泓育，獲得3年複數年合約，今年月薪85萬元，到2024年為月薪90萬元。陳俊秀一舉突破，成為隊史最高薪，也是本季野手最高薪。

其他野手方面，捕手張閔勛在今年月加薪2萬元，月薪11萬元；廖健富月薪維持平盤，月薪28萬元；邱丹加薪4萬元來到月薪9萬元。陳晨威月減薪3萬元，月薪21萬元。

投手方面，去年獲得年度最佳進步獎的游朝惟加薪7萬元，來到月薪13萬元。王躍霖減月薪7萬元，簽下1年約月薪39萬元。（編輯：管中維）1110312