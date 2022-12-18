陳世展5局無失分好投 台東體中鋁棒聯賽第5名

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111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）18日賽程最後一天，台東體中（圖）與秀峰高中交手，終場8比0拿勝，本屆以第5名作收。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月18日

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）「東體潛水艇」陳世展今天在高中鋁棒聯賽排名賽先發，5局無失分好投壓制，台東體中開賽打線就發揮，終場以8比0、5局擊敗秀峰高中，拿下第5名。

111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）台東體中8強就強碰平鎮高中、輸球無緣晉級，之後先擊敗大溪高中，今天5、6名排名賽與秀峰高中交手，台東體中投打有表現。

台東體中派出下勾投手陳世展先發，總計投5局僅被敲出2支安打，投出1次觸身球保送，飆出6次三振、無失分，好投壓制是球隊搶勝功臣，也拿下勝投。

台東體中開賽打線就很火燙，1局靠著接連8支安打、2次保送，一口氣打了13人次，單局攻下8分、奠定勝基，順利拿下比賽勝利，名次比上一屆進步一名、排名第5名。

秀峰高中排名第6；排名賽另外一場比賽，大溪高中以4比2擊敗麥寮高中，大溪高中排名第7，麥寮高中排名第8名。（編輯：管中維）1111218