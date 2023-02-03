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波蘭：美英等40國將支持禁俄與白俄選手參加奧運

2023/2/3 13:59
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（中央社維爾紐斯2日綜合外電報導）波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克今天表示，波蘭相信10日前可召集到約40國組成聯盟，包括美國、英國與加拿大等，表態支持阻擋俄羅斯與白俄羅斯運動員參加2024年巴黎奧運。

波羅的海三國與波蘭今天稍早呼籲國際體育機構，在俄烏戰爭持續進行時，禁止俄國與白俄運動員參加奧運等賽事。

波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克（Kamil Bortniczuk）向路透社表示：「我堅信預定2月10日舉行的會議將達成結論，包括美國、英國、加拿大、澳洲與日本在內，有超過30個或可能達40國的體育部長將堅決反對讓俄國與白俄運動員參加奧運。」

「有鑒於此，我不認為我們在奧運前將面臨艱難的決定；一旦我們抵制奧運，我們的聯盟勢力大到可讓舉行奧運變得毫無意義。」

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）上週宣布，遭禁止在歐洲參賽的俄國與白俄運動員，可能可透過亞洲區選拔賽獲得2024年巴黎奧運參賽資格，但國際奧會之後又表示，支持對俄羅斯和白俄俄羅斯實施的制裁。

拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞與波蘭的體育部長今天發表聲明說：「國際奧會任何讓俄國與白俄運動員參賽的努力，即使是在持中立旗幟參賽下，都應該回絕。」

「以中立為託詞讓俄國與白俄運動員回到國際體育比賽的努力，等於是讓這些國家的政治決定與廣泛宣傳合理化。」

他們呼籲「所有國際體育組織與聯盟」，在俄烏戰爭結束前都別讓俄國與白俄運動員參加國際比賽。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向媒體表示，美國支持暫停讓俄國與白俄體育組織參與國際體育組織，並鼓勵各大組織暫停向這兩國轉播體育賽事。

她說，如果運動員獲准參加諸如奧運等比賽，「應絕對清楚地表明他們不是代表俄羅斯或白俄羅斯」。她又說，他們的國旗、國徽與國歌也都應該禁止出現。

巴黎奧運將於明年7月26日開幕，8月11日閉幕；帕拉林匹克運動會將於8月28日至9月8日舉行。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120203

#巴黎奧運
#俄羅斯
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