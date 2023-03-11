陳禹勳踏上經典賽舞台起雞皮疙瘩 李振昌給心靈雞湯

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）投手陳禹勳踏上夢想的經典賽舞台，他表示開賽列隊介紹時全身起雞皮疙瘩，透露李振昌首戰輸球後給投手群「心靈雞湯」，以自己曾0.1局失6分勉勵：「再慘都不會比我慘、會越來越好」。

投手陳禹勳先前曾受訪透露非常渴望踏上經典賽的舞台，昨天與義大利隊交手5局2人出局後接手中繼，總計投1局被敲2支安打、無責失分，最快球速148公里。

被問起終於踏上夢想舞台的感覺，陳禹勳表示，登板時其實沒有特別的感覺，但賽前在場中列隊、一一唱名教練、選手時，全身會起雞皮疙瘩。

他也表示，登板投球面對各國好手就全力催，不要用放的，被打安打之後才來「早知道」，「不要做會讓自己後悔的事情」，因為經典賽投球數限制嚴格，陳禹勳策略就是避免花費不必要的用球數。

陳禹勳表示，如果有投球任務心情就不會有太大的起伏，但完成投球任務之後會跟著球隊一起亢奮，可以拿下勝利很爽，昨天回去不斷重複看影片，身體還處於很亢奮的狀態。

李振昌和陳禹勳是北體（現北市大）學長、學弟，陳禹勳透露，第一次跟李振昌在國家隊同隊，從集訓開始幾乎每天都會一起出發、搭巴士、練球、跑體能，也會問李振昌近年旅外學到的東西。

陳禹勳也透露，8日經典賽首戰投手群失分多、台灣不敵巴拿馬， 隔天練球時李振昌集合投手群說話，李振昌鼓勵大家，輸一場沒有什麼，他曾在2009年經典賽對韓國投0.1局掉6分，「李振昌跟大家說，再慘也沒有人比他慘，他都還可以站在這，希望大家繼續加油、一定會更好」。（編輯：黃世雅）1120311