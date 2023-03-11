更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰7/116
首頁 / 運動

陳禹勳踏上經典賽舞台起雞皮疙瘩 李振昌給心靈雞湯

2023/3/11 18:52（3/11 19:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為10日台灣對義大利，5局上投手陳禹勳接替登板。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
圖為10日台灣對義大利，5局上投手陳禹勳接替登板。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中11日電）投手陳禹勳踏上夢想的經典賽舞台，他表示開賽列隊介紹時全身起雞皮疙瘩，透露李振昌首戰輸球後給投手群「心靈雞湯」，以自己曾0.1局失6分勉勵：「再慘都不會比我慘、會越來越好」。

投手陳禹勳先前曾受訪透露非常渴望踏上經典賽的舞台，昨天與義大利隊交手5局2人出局後接手中繼，總計投1局被敲2支安打、無責失分，最快球速148公里。

被問起終於踏上夢想舞台的感覺，陳禹勳表示，登板時其實沒有特別的感覺，但賽前在場中列隊、一一唱名教練、選手時，全身會起雞皮疙瘩。

他也表示，登板投球面對各國好手就全力催，不要用放的，被打安打之後才來「早知道」，「不要做會讓自己後悔的事情」，因為經典賽投球數限制嚴格，陳禹勳策略就是避免花費不必要的用球數。

陳禹勳表示，如果有投球任務心情就不會有太大的起伏，但完成投球任務之後會跟著球隊一起亢奮，可以拿下勝利很爽，昨天回去不斷重複看影片，身體還處於很亢奮的狀態。

李振昌和陳禹勳是北體（現北市大）學長、學弟，陳禹勳透露，第一次跟李振昌在國家隊同隊，從集訓開始幾乎每天都會一起出發、搭巴士、練球、跑體能，也會問李振昌近年旅外學到的東西。

陳禹勳也透露，8日經典賽首戰投手群失分多、台灣不敵巴拿馬， 隔天練球時李振昌集合投手群說話，李振昌鼓勵大家，輸一場沒有什麼，他曾在2009年經典賽對韓國投0.1局掉6分，「李振昌跟大家說，再慘也沒有人比他慘，他都還可以站在這，希望大家繼續加油、一定會更好」。（編輯：黃世雅）1120311

#陳禹勳
#李振昌
#北體
延伸閱讀
經典賽台灣隊今晚7時戰荷蘭拚第2勝 文字轉播看這裡不斷更新／WBC棒球經典賽直播管道 賽程戰績表報你知WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
陳禹勳
成晉自己談約加薪10萬 盼拚經典賽正選名單陳俊秀加強體能應趕得及開季 合約經紀公司處理
李振昌
李振昌扮經典賽台灣隊拆彈組 盼幫助球隊守下危機
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳傑憲經典賽扛重責有壓力 教練團讓選手放膽玩