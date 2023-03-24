杭州亞運柔道場地大 教練盼選手先適應強度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

杭州亞運考察團24日前往蕭山臨浦體育館視察柔道項目比賽場地，中華柔道代表隊教練劉文等（前中）表示，整體動線沒有問題，都有符合規定。（中華奧會提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳中國杭州24日電）杭州亞運考察團今天赴柔道、羽球等重點項目的場館視察場地，其中柔道代表隊教練劉文等表示，這次亞運場館場地很大，會讓選手先去國外比賽適應強度。

中華奧會組成亞運考察團，在21日至27日在杭州考察各場館。考察團今天看了羽球、武術、舉重、柔道等項目。其中柔道項目在上屆雅加達亞運進帳2銅，2021年東京奧運楊勇緯摘銀的表現更是讓全台熱血沸騰，是這次亞運重點項目之一。

亞運柔道項目在蕭山臨浦體育館進行，位於亞運村西南方向相距約24公里，柔道場館的訓練場地及正式比賽場地各有2個。

柔道代表隊教練劉文等表示，這次亞運場館場地非常大；動線及流程部分，他則說：「柔道在國際比賽都有一定的流程，看起來整個動線都有按照規定。」由於場地大、觀眾多的話會對選手有壓力，劉文等指出，「目前首先要讓選手熟悉比賽氛圍、現場壓力，我們近期會讓選手去國外比賽，適應比賽強度。」

羽球場地則是在濱江體育館，在亞運村東南方向相距約9.4公里，場館有4個比賽場地。由於羽球項目對於風向有嚴格規定，現場自然風都會封閉，不會有風流，空調出風口在觀眾席座位底下。

舉重場地部分，是在蕭山體育中心體育館進行，在亞運村東南方向相距約11.7公里，目前還作為籃球場館使用，之後才會放上相關器材。（編輯：陳政偉）1120324