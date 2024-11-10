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林泓育、林承飛、朱育賢尚未提FA 沈鈺傑：持續談約

2024/11/10 18:09
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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職自由球員（FA）申請遞交截止日為11日，樂天桃猿副領隊沈鈺傑表示，目前林泓育、林承飛、朱育賢都還沒提出申請，球團持續談約，林泓育、朱育賢開複數年約，林承飛習慣每年談約。

中華職棒今年總計32人符合自由球員資格，其中中信兄弟陳子豪、詹子賢，統一7-ELEVEn獅隊投手陳韻文都已提出申請行使自由全員權利。

樂天桃猿隊陣中野手朱育賢、林泓育、林承飛是否行使自由球員權利備受關注，桃猿副領隊沈鈺傑今天受訪表示，目前球隊還沒收到3名球員遞交的申請資料，就看明天最後期限會不會提出申請。

沈鈺傑表示，球團有持續與3人談約，球團開給林泓育2年、3年複數年約的合約版本，對朱育賢也是提出複數年約條件。

至於林承飛從加入職棒以來，沒有簽過複數年約，沈鈺傑提到，林承飛個人習慣是一年一年談，林承飛自我要求高，也希望拚成績，球隊會照著林承飛的思考方式提出合約條件。（編輯：張雅淨）1131110

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