黃錦豪熬過傷勢 成功旅日關鍵「不要放棄」

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（中央社記者謝靜雯花蓮9日電）旅日讀賣巨人隊投手黃錦豪季後返台，現身威力盃關心家鄉台東縣隊及弟弟出賽；經歷傷勢復健到重返球場成功旅外，黃錦豪用自身例子勉勵學弟們「不要放棄」，也盼自己心理層面再提升。

剛滿19歲的左投黃錦豪出身台東，先後在豐田少棒、卑南青少棒打球，高中到青棒名校平鎮高中打球，高中雖都在鋁棒組出賽，但努力和天賦被看見，畢業後與日職讀賣巨人隊簽下育成球員合約、選定背號041號。

黃錦豪接受中央社記者訪問時回憶高中階段因傷休息了快一年，一度「感覺快不行了」，因為傷勢，球速從140公里掉到剩129公里，而堅持下去的動力是「努力這麼久了，想要最後再拚一次。」

黃錦豪手部肌腱傷勢無需動刀，透過重訓、小肌肉和核心訓練，慢慢強化身體，2022年高中鋁棒聯賽投手丘投出好表現，傷後球速也逐漸提升至約146公里，今年初開始有國外球隊積極的觀察，畢業確定踏上旅外路。

被問起有沒有想用自身例子給同樣受傷勢所苦，或有旅外夢的學弟們鼓勵，黃錦豪說：「不要放棄」，他解釋，受傷那段期間，有1個月時間完全不想打球、想要放棄，「如果早一點開始積極的復健，說不定可以更快的回到場上。」

黃錦豪今年暑假畢業後赴日投入球隊訓練，也有參加隊內練習賽，他表示，日本的訓練跟想像中有點不同、更科學化，也提到隊友們都很強，球速破150公里的投手很多，需要更努力提升自己。

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展開旅外生涯後黃錦豪更深刻體會心理層面很重要，面對高度競爭環境，如果心理不夠穩定沒辦法生存，希望明年球季可以先在球隊爭取到穩定先發機會。

黃錦豪季後返台維持自主訓練，昨天現身花蓮台彩威力盃4強賽觀看台東縣與台北市賽事，他的弟弟黃品澤在台東縣聯隊中，拿著黃錦豪送的手套守外野，台東縣4強擊敗台北市隊，今天將與桃園市隊爭冠。（編輯：孫承武）1131209