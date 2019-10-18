不滿韓國瑜指名嘴拿黑錢 黃光芹賴坤成提告

（中央社記者黃旭昇新北18日電）媒體人黃光芹今天與前民進黨立委賴坤成，控告國民黨總統參選人韓國瑜妨害名譽，認為韓國瑜在選舉造勢場合中，所指稱「名嘴拿黑錢」就是指自己，已涉嫌貶損政治評論者的名譽。

黃光芹與賴坤成在新北地檢署偵查庭後，接受媒體聯訪表示，兩人在檢察官詢問時，也具體要求韓國瑜要出庭，說明演講造勢場合中所指稱的「名嘴拿黑錢」的名嘴是誰。

媒體人黃光芹在臉書發文「你所不知道的韓國瑜」系列文章，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室不滿其中7篇污衊韓國瑜及其家人，7日怒告黃光芹7案，包括公然侮辱4件及加重誹謗3件，全案由高雄地檢署受理偵辦。

黃光芹今天受訪時表示，不能接受韓國瑜的指控，且沒有收過黑錢與不正當的金錢。韓國瑜只有控告黃光芹與賴坤成，沒有控告其他媒體，因此，必須說明是否「名嘴」就是指她與賴坤成。

黃光芹說，「韓粉」對她與其他媒體人的威脅與霸凌、堵人並施以論辯和謾罵，人身安全受到威脅，是另類的白色恐怖與司法暴力，想要阻止正當的評論，達到「封口」寒蟬效應的目的，以前進總統府。

黃光芹並說，韓國瑜與他的妻子李佳芬濫用司法訴訟，已經沒有總統參選人應有的高度，且縱容韓粉造成名嘴的人身安全。

現任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，韓國瑜言行動見觀瞻，應接受外界的檢驗。他的評論內容有引述資料，有人證、物證，韓國瑜卻濫用司法訴訟，阻卻人民知的權利。

賴坤成說，韓國瑜在競選活動中說「名嘴拿黑錢」，造成名嘴受到外界質疑，雖韓國瑜並未具體說明名嘴是誰，但卻也曾經於8月16日具體指名要告黃光芹與賴坤成，因此，他們對號入座認為自己就是韓國瑜所指稱的名嘴。（編輯：李錫璋）1081018

媒體人黃光芹（前）與前民進黨立委賴坤成（後）18日到新北地檢署控告國民黨總統參選人韓國瑜妨害名譽，要求韓國瑜說明演講造勢場合中所指稱的「名嘴拿黑錢」的名嘴是誰。中央社記者黃旭昇新北攝 108年10月18日