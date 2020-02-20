更多編輯台推薦新聞：
比腸病毒嚴格 1人確診武漢肺炎全班停課 2人全校都停
生活

比腸病毒嚴格 1人確診武漢肺炎全班停課 2人全校都停

南韓超級傳播者 隔離前上教會吃喜酒趴趴走
國際

南韓超級傳播者 隔離前上教會吃喜酒趴趴走

研究：因疫情停工兩週來 中國碳排放減1億公噸
兩岸

研究：因疫情停工兩週來 中國碳排放減1億公噸

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離
生活

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

鑽石公主號包機 外交部評估可接回19位台人

最新更新：2020/02/20 13:08
外交部20日表示，最快21日下午以包機接回郵輪鑽石公主號的台籍乘客，最樂觀的評估是能接回19名簡易結果呈陰性、無症狀的國人。圖為鑽石公主號船上旅客。（共同社提供）
外交部20日表示，最快21日下午以包機接回郵輪鑽石公主號的台籍乘客，最樂觀的評估是能接回19名簡易結果呈陰性、無症狀的國人。圖為鑽石公主號船上旅客。（共同社提供）

（中央社記者陳韻聿台北20日電）外交部表示，在配合台日雙方的防疫措施下，最快明天下午以包機接回郵輪鑽石公主號的台籍乘客，最樂觀的評估是能接回19名檢疫結果呈陰性、無症狀的國人。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上回覆媒體提問時說，停泊在橫濱港檢疫的鑽石公主號有逾20名台籍乘客，其中包括2名船員；扣除5名武漢肺炎確診、已在當地送醫隔離治療者，以及1名應公司要求留在日本工作的台籍船員，台灣方面以包機接回的，最多可達19名國人，但這些人皆必須檢疫結果呈陰性、無症狀。

駐日代表處稍早表示，繼昨天的5人後，今天預計將有6至8名台籍旅客在下午1時至2時左右下船，他們將在衛福部疾病管制署人員指揮下，前往事先安排好的飯店休息。

根據駐日代表謝長廷的臉書貼文，他已在候船室等待，希望今天至少能接回7人。

歐江安說，據駐處了解，在醫院接受隔離治療的5名武漢肺炎確診台人狀況穩定。依據日方規定，確診者不能上包機，必須留在日本直至康復。

歐江安指出，台灣方面希望今明兩天所有台籍乘客都能完成檢疫，但這牽涉日方程序；接回國人的包機已準備妥當，最快明天下午自台北飛抵羽田機場，最後實際搭機人數將視台日雙方檢疫結果而定。

歐江安重申，外交部尊重中央流行疫情指揮中心的防疫專業判斷，將全力配合辦理，另外也將持續與日方密切協調與聯繫。（編輯：林孟汝）1090220

延伸閱讀
鑽石公主號6至8台人下午出關下船 待包機返台影片／鑽石公主號首批5台人下船 看到國旗激動落淚武漢肺炎／鑽石公主號2名日籍男女死亡 日本共3死鑽石公主號包機接回國人 先到醫院採驗再隔離14天
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報