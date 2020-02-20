鑽石公主號包機 外交部評估可接回19位台人

外交部20日表示，最快21日下午以包機接回郵輪鑽石公主號的台籍乘客，最樂觀的評估是能接回19名簡易結果呈陰性、無症狀的國人。圖為鑽石公主號船上旅客。（共同社提供）

（中央社記者陳韻聿台北20日電）外交部表示，在配合台日雙方的防疫措施下，最快明天下午以包機接回郵輪鑽石公主號的台籍乘客，最樂觀的評估是能接回19名檢疫結果呈陰性、無症狀的國人。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上回覆媒體提問時說，停泊在橫濱港檢疫的鑽石公主號有逾20名台籍乘客，其中包括2名船員；扣除5名武漢肺炎確診、已在當地送醫隔離治療者，以及1名應公司要求留在日本工作的台籍船員，台灣方面以包機接回的，最多可達19名國人，但這些人皆必須檢疫結果呈陰性、無症狀。

駐日代表處稍早表示，繼昨天的5人後，今天預計將有6至8名台籍旅客在下午1時至2時左右下船，他們將在衛福部疾病管制署人員指揮下，前往事先安排好的飯店休息。

根據駐日代表謝長廷的臉書貼文，他已在候船室等待，希望今天至少能接回7人。

歐江安說，據駐處了解，在醫院接受隔離治療的5名武漢肺炎確診台人狀況穩定。依據日方規定，確診者不能上包機，必須留在日本直至康復。

歐江安指出，台灣方面希望今明兩天所有台籍乘客都能完成檢疫，但這牽涉日方程序；接回國人的包機已準備妥當，最快明天下午自台北飛抵羽田機場，最後實際搭機人數將視台日雙方檢疫結果而定。

歐江安重申，外交部尊重中央流行疫情指揮中心的防疫專業判斷，將全力配合辦理，另外也將持續與日方密切協調與聯繫。（編輯：林孟汝）1090220