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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎／韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

最新更新：2020/03/04 20:17
韓媒「週刊朝鮮」日前以總統蔡英文為封面，內文大幅介紹台灣的防疫政策。（圖取自週刊朝鮮網頁weekly.chosun.com）
韓媒「週刊朝鮮」日前以總統蔡英文為封面，內文大幅介紹台灣的防疫政策。（圖取自週刊朝鮮網頁weekly.chosun.com）

（中央社首爾4日綜合外電報導）韓媒「週刊朝鮮」日前以總統蔡英文為封面，內文大幅介紹台灣的防疫政策，並比較台韓之間在口罩、出入境管制及對中政策上的不同，讚許台灣指揮官的能力，造就台韓今日的不同。

1968年創刊的週刊朝鮮，日前發行的第2597號週刊以緊握拳頭的蔡總統為封面，並下標「封鎖中國─借鏡台灣」，透過封面故事詳細介紹台灣這段時間以來的防疫政策，在官網上的內容介紹，以「對中貿易額近似於韓國，防疫政策卻完全相反」做為引言。

韓媒「週刊朝鮮」日前比較台韓之間在口罩、出入境管制及對中政策上的不同，讚許台灣指揮官的能力，造就台韓今日的不同。（圖取自週刊朝鮮網頁weekly.chosun.com）
韓媒「週刊朝鮮」日前比較台韓之間在口罩、出入境管制及對中政策上的不同，讚許台灣指揮官的能力，造就台韓今日的不同。（圖取自週刊朝鮮網頁weekly.chosun.com）

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球延燒，韓國境內確診數在4日下午4時達到5621例，僅次於中國，雖然韓國政府在爆發群眾感染後迅速對應，並大幅提供採檢等醫療量能，但在口罩出口、出入境管制上仍遭致不少質疑。

週刊朝鮮本期封面故事以大篇幅介紹台灣在武漢肺炎疫情爆發後的相關作為，並比較台韓政策不同之處，包括台灣提前韓國一個月開始管制口罩出口，以本國人優先的防疫方針，未公開確診者路徑，以及對從中國入境旅客的管制等。

文中指出，韓國2018年對中國貿易額為2434億美元，與台灣的2262億美元較近似，但若以人均貿易額計算，台灣則遠高出韓國，但在這次防疫政策上，對中政策強度卻是天差地別。

台灣從2月7日起，禁止14天內曾到過中港澳地區的外國旅客入境，入境後也必須居家隔離14天，否則可處高額罰金；韓國政府則尚未對武漢以外中國其他地區旅客採取入境管制措施，遭批「開著房門抓蚊子只是做做樣子」。

對此，當局卻回應「冬天沒有蚊子」，文章最後以此總結，「指揮官的能力，造就台韓今日的不同」。（譯者：廖禹揚/核稿：韋樞）1090304

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