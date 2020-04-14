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武漢肺炎疫情12/100

類包機124人解禁 凌晨離開陽明山檢疫所

最新更新：2020/04/14 01:49

（中央社記者黃麗芸台北14日電）153名民眾於3月29日自湖北搭包機返台，13日清晨隔離期滿離開林口檢疫所。而第二班類包機的124人也於今天凌晨解除隔離，有民眾搭車離去前，看到媒體還開心雙手比YA。

為接回因武漢肺炎疫情而滯留中國大陸湖北的台灣民眾，政府安排由華航定期班機以類包機方式，在3月29日、30日各一架次從上海將人接回，第一班類包機的153名旅客13日解除隔離。

緊接著，第二班類包機民眾也於今天凌晨零時解除隔離，許多家屬13日晚間10時許就陸續開車前往檢疫所旁等候，警方也在周邊進行維安與管制交通，許多檢疫者稍後搭車離開陽明山隔離所時，看到媒體都面帶開心笑容，甚至有人還向媒體雙手比YA，喜悅之情溢於言表。

現場指揮官、台北市立聯合醫院學務長黃遵誠受訪表示，這批檢疫者共有217人，且較特殊之處為學齡前兒童多達58人，且最小者僅10個月大，另還有3名孕婦，全數都健康無虞，但有部分小朋友在隔離期間因感冒發燒，還有一人吃泡麵時遭燙傷，均有請小兒科團隊醫師進行診療。

黃遵誠指出，凌晨共計有124人解除隔離，其中19人搭交通部免費接駁車前往捷運站和火車站搭車；另有62人由家屬開車接送，共計28車；其餘43人來自中南部，則自行共包遊覽車返家。

另外，剩下近百名檢疫者預計於上午8時離開。（編輯：張佑之）1090414

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