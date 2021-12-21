COVID-19全球最新情報12/21

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（中央社台北21日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，歐洲聯盟藥品監管當局20日同意18歲以上民眾接種美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）推出的COVID-19疫苗。在Omicron變異株肆虐歐洲之際，可望為歐洲地區提供第5款疫苗選項。

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，有關Omicron比其他病毒株溫和的說法言之過早，感染Omicron的重症病患還是可能多到令醫療體系「不堪負荷」。

隨著Omicron確診案例急速攀升，越來越多國家相繼宣布把施打追加劑的時間從6個月進一步縮短，如台灣縮短至5個月，韓國、英國與泰國更是縮短至3個月。

此外，受疫情影響，世界經濟論壇（WEF）20日表示，原訂明年1月在瑞士山區度假勝地達沃斯（Davos）舉辦的年度會議，將延期至2022年夏天舉辦。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間21日上午7時，全球至少535萬9751人因COVID-19病逝，至少2億7534萬9812人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心20日宣布，國內沒有新增死亡個案，也無本土確診病例，但有1名疑似本土仍在判定中；另外，新增11例境外移入。

● 中國

中國18日新增37例確診病例，陝西省占24例，多過近期疫情最嚴重的浙江省（新增10例）。北京市也出現1例本土確診，位於通州區，患者曾赴陝西省西安市。

● 日本

日本20日新增14例Omicron變異株境外移入病例，累計82例。另外，日前爆發群聚感染的駐沖繩美軍基地漢森營，累計確診186例。

● 新加坡

新加坡至今累計71人確定感染Omicron，包括65起境外移入，6起本土案例。另外，還有一家健身房疑似出現感染群，3名確診者都已完整接種疫苗。

新加坡衛生部指出，這3名個案年齡介於18至24歲，他們都是在出現發燒、喉嚨痛等症狀後，各自到診所就醫採檢，隨後確診。

此外，衛生部通報，新加坡20日新增195人確診COVID-19，其中包括45起Omicron案例，絕大多數是境外移入。星國累計27萬6105起確診病例；另新增2起死亡案例，累計815人病故。

截至19日為止，星國87%人口已完整接種，34%接種了追加劑。

● 泰國

Omicron變異株疫情迅速擴散，各國嚴防戒備，泰國正在考慮對外國遊客重祭強制隔離措施，衛生部當局20日也通報首起Omicron本土個案。

泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，公共衛生部將提議取消已打疫苗旅客的隔離豁免，並恢復飯店檢疫隔離，以及允許在特定地點自由行動的「沙盒」計畫。

● 阿拉伯聯合大公國

阿拉伯聯合大公國官員20日表示，從2020年3月疫情爆發以來，杜拜機場首度全面營運。這個機場是世界上最繁忙的空運樞紐之一。

● 以色列

以色列衛生部門19日建議禁止全國民眾前往美國，並將數個歐洲國家列入「紅色（警戒）名單」，以遏止Omicron變異株疫情擴散。

由於擁有以色列、美國雙重國籍者人數多達數以十萬計，加上兩國關係密切，下令禁止以色列公民和居民赴美，是以國總理班奈特（Naftali Bennett）政府（防疫）的重要一步。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲新南威爾斯州每日新增確診人數高居不下，但該州州長羅特（Dominic Perrottet）指由於當地苗疫接種率高，加上不願對經濟信心造成打擊，因此目前無意因應新一波疫情推出防疫限制措施。

據澳洲新南威爾斯州政府公布最新數據，當地時間18日晚上8時至19日晚上8時的新增確診人數為2501人。

● 紐西蘭

紐西蘭當局20日說，一名26歲男子的死亡與輝瑞疫苗有關，這個男子施打第一劑疫苗後罹患心肌炎。

這是紐西蘭第二起因輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗引發的已知罕見副作用死亡事件，衛生當局先前在8月通報一名婦女施打輝瑞疫苗後死亡。

※ 歐洲

● 英國

英國副首相拉布（Dominic Raab）20日告訴泰晤士電台（Times Radio），英國目前共通報12起Omicron變異株死亡病例，及104例住院病例。

● 德國

德國政府顧問小組19日表示，德國迫切需要採取新措施，來對抗Omicron變異株病例數激增的情況。

專家在報告中警告，若未採取進一步行動，醫院、安全、衛生服務和基礎建設等「關鍵設施」可能遭受破壞的風險就愈大。

● 比利時

比利時政府20日對兒童接種疫苗開綠燈，將致函5至11歲兒童的父母，請他們讓孩子接種疫苗。比利時政府表示此舉將能遏止病毒擴散，並維持學校開放。

● 西班牙

西班牙男子網球名將納達爾（Rafa Nadal）上週才傷後復出，在阿布達比參與穆巴達拉世界網球錦標賽，但他20日表示，自己在返抵西班牙時確診。

納達爾20日表示他已被驗出確診COVID-19，現已居家隔離。（中央社檔案照片）

※ 美洲

● 美國

美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）19日在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）直言，未來幾週確診數會急遽攀升，美國很快會看到因Omicron而單日新增100萬例確診，遠非1月前波疫情高峰時的25萬例可比。

美國製藥廠莫德納（Moderna Inc）20日表示，據實驗室測試，莫德納追加劑對於迅速傳播的Omicron變異株證實有效，現行版本疫苗將繼續站在莫德納「對抗Omicron的第一線」。

● 巴西

巴西衛生部20日指出，將對18歲以上免疫抑制患者施打第4劑COVID-19疫苗。

所謂免疫抑制患者包括患有嚴重原發性免疫缺陷、接受癌症化療、實體器官或肝細胞移植、使用免疫抑制藥物的人，以及HIV愛滋病毒感染者。

目前巴西已發現36例Omicron病例。

● 巴拿馬

巴拿馬衛生部20日表示，境內出現首起Omicron變異株確診病例，患者50歲，最近曾前往南非。

根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，巴拿馬自疫情爆發以來共計48萬3386人確診，7398人病故。

※ 非洲

● 南非

南非總統府20日表示，確診的總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已結束為期一週的自主隔離，返回工作崗位。

路透社報導，拉瑪佛沙2月已接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，12日COVID-19篩檢結果仍呈陽性，並因輕微症狀接受治療。（編輯：林沂鋒/核稿：劉淑琴、蔡佳敏）1101221