悍將證實想網羅詹智堯 陳凱倫家庭因素任意引退

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職樂天桃猿隊沒將外野手詹智堯放入保留名單，傳富邦悍將有意網羅，悍將回應，詹智堯是未來很合適的教練人選，希望有網羅可能性；悍將野手陳凱倫則因家庭因素提出任意引退。

中華職棒樂天桃猿隊今天公布38歲外野手詹智堯沒有在60人保留名單中，桃猿隊表示，詹智堯有個人規劃，尊重、成全並且祝福。

傳出富邦悍將有意網羅詹智堯擔任教練，悍將隊官方回應表示，詹智堯是一名優秀的資深球員，個性沉穩具有想法且經驗豐富，也是未來很合適的教練人選。

悍將隊提到，今日球團確認詹智堯未在樂天保留名單內，會盡快與其洽談未來規劃，希望能有網羅的可能性。

詹智堯透過個人社群網站臉書（Facebook）粉絲團發布訊息，感謝球團一直以來的照顧，「尤其在我有了跳脫舒適圈，想嘗試新挑戰的想法時，願意幫我一把，我很難透過文字或語言來表達我心中的感謝。」

詹智堯提到，很清楚沒有什麼決定是不需要付出代價，會記得球團對他的好，也感謝球團成全，「讓我能有更多選擇的機會，持續在職棒這條路上前進，謝謝你們。」

悍將隊今天公布戰力外球員名單，野手陳凱倫申請任意引退，悍將球團回應，陳凱倫是因為家庭因素考量，在與球團討論後決定申請任意引退，結束選手生涯。（編輯：張雅淨）1101221