COVID-19全球最新情報12/24

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（中央社台北24日電）全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續因Omicron變異株延燒，澳洲單日確診創新高，日本、印度、比利時和加拿大也遭Omicron入侵，希臘和泰國等地則針對耶誕跨年活動祭出限令。

世界衛生組織（WHO）表示，Omicron正以前所未見的速度擴散，迄今已有106國發現這種變異株。世衛秘書長譚德塞22日警告，富國搶打疫苗追加劑，加劇各國在疫苗取得的不平等現象，不利於及早終結疫情。

丹麥22日發布研究報告顯示，第3劑疫苗若接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech或莫德納（Moderna）廠牌，在年長者身上對抗Omicron變異株的效力「顯著攀升」。

22日公布的早期數據顯示，美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）的疫苗追加劑可進一步增強免疫反應來對抗Omicron。諾瓦瓦克斯將自明年1月開始出貨給歐盟。

英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）23日也宣布，試驗結果顯示，其疫苗的第3劑或追加劑可「顯著」提高對Omicron的抗體水平。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間24日上午7時，全球至少538萬3942人因染疫病逝，至少2億7801萬1044人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心23日宣布，沒有新增本土確診病例或死亡病例，但新增13例境外移入，分別自美國、多明尼加、俄羅斯、立陶宛入境。

此外，Omicron變種病毒境外移入個案新增4例，入境國為英國及美國，個案皆符合突破性感染定義，接種疫苗廠牌包含BNT、AZ、莫德納。截至目前共16例Omicron境外移入個案，皆為邊境或檢疫攔截。

指揮中心還表示，癌症、器官移植、洗腎以及免疫力不全或低下等8類對象，應於第2劑疫苗間隔28天後，施打全劑量的基礎加強劑，以獲得較佳保護效果。

根據世衛組織最新公告，高端團結疫苗試驗（STV）收案已超過1萬1500名受試者，包含2支入選疫苗及安慰劑組，計畫總收案數為4萬人，估計明年第1季即可完成。

● 中國

中國22日共新增100例COVID-19確診，其中本土病例71例，陝西省西安市占63例。當地23日起實施封閉式管理抗疫。

陝西近日疫情嚴重，據當地衛健委，9日至22日間，全省已累計報告149例確診，其中143例集中在西安。這座有1300萬常住人口的省會城市將實施封閉式管理，暫停長途客運。

為舉辦北京冬季奧運，中國中央政府已下發通知，要求各地各部門毫不放鬆做好疫情防控工作，減少明年元旦、春節「兩節」期間人員流動和聚集，並引導「春運」錯峰出行。

中國追加第3劑疫苗未開放混打，但官方研究中心23日發布一項研究結果顯示，打2劑國產滅活疫苗後，第3劑混打重組蛋白疫苗，對Omicron的中和抗體滴度明顯高於追加第3劑滅活疫苗。

● 香港

香港政府11月起讓所有已接種2劑中國科興疫苗人士打第3劑，復必泰疫苗（輝瑞/BNT）則只有高風險人士可打3劑。但當地最新研究指出，科興疫苗打3劑產生的抗體不足，仍難以抵禦Omicron變異病毒株。

香港大學及中文大學醫學院23日發布的聯合研究還表示，打2劑復必泰疫苗後，中和Omicron的抗體反應非常低，需要追打第3劑復必泰，或2劑科興疫苗後追打復必泰，才足夠抵禦。

● 日本

日本繼大阪府之後，京都府23日也出現一例Omicron確診，為經社區傳播感染；日本政府防疫分科會會長尾身茂說，Omicron應已在多地傳染。

日本首都東京都23日新增37例確診，比上週一多了7例，每日確診病例數已連續6天比上週同一天增加。37例中有18例已接種2劑疫苗，15例完全沒有接種疫苗。

日本大阪與京都陸續出現Omicron社區傳播，加上沖繩縣美軍基地爆發群聚感染，首相岸田文雄23日表示，政府將對必要地區提供免費檢驗，並採取7大工業國集團（G7）中最為嚴格的邊境管制措施。

● 韓國

韓國中央防疫對策本部通報，截至23日凌晨零時，境內新增6919例COVID-19確診，重症人數連續3天破千例，來到1083例，單日病歿人數則創下109例新高。

韓國至今累計58萬9978例確診，單日確診數雖較先前7000多例下降，但重症人數仍持續刷新紀錄；感染Omicron人數則增至246例。

● 泰國

泰國23日公布，單日新增2940例確診和30例死亡，而從12月6日發現第一起Omicron病例至今，累計已有104起相關病例。

Omicron侵襲泰國，還有近百例等待確認。泰國政府已從22日凌晨起，緊急暫停讓旅客申請入境免隔離的措施。

首都曼谷市政府23日發布聲明說，由於Omicron傳播的速度比Delta還要快，市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）要所有市府轄下單位取消舉辦跨年活動，並呼籲想要舉辦跨年活動的私人單位嚴格遵守防疫規範。

● 柬埔寨

為防範Omicron病毒株擴散，柬埔寨總理洪森23日表示，將把澳洲贈與的輝瑞（Pfizer）疫苗做為給醫護、軍警等前線人員施打的第4劑。

洪森說，柬埔寨共發現8例Omicron確診，患者的狀況穩定。他還爆料，身邊至少有400名保鑣曾染疫，「但他們現在都打了第4劑，有很強的免疫力」。

● 印度

印度Omicron病例逐漸增加，從發現首例迄今的3週之間已破270例，專家認為在印度引發第3波疫情的可能性已大為增加。

印度衛生部資料顯示，截至23日上午，Omicron確診累計達236例，最多在商業大城孟買所在地馬哈拉什特拉省、德里首都轄區及泰倫加納省。其後坦米爾那都省再通報33例，總計增至271例。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲疫情升溫，23日有超過8200例新確診個案，創疫情爆發以來的單日新高，主要在人口最多的新南威爾斯州和維多利亞州，兩州皆宣布重祭戴口罩等防疫限令。

澳洲多數州要求旅客在出發前72小時檢測結果呈陰性，才得以入境；民眾計畫在耶誕節前跨州旅行，導致檢測中心大排長龍。

※ 歐洲

● 英國

英國政府表示，相較於感染Delta變異株的病患，感染Omicron的人住院風險較低，但Omicron的高傳染力仍可能導致需就醫治療的患者人數可觀。

在Omicron變異株助長下，英國23日通報的COVID-19單日確診案例數再創紀錄新高，過去24小時一共記錄到約11萬9789起確診病例。

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）22日表示，在發現較低劑量新配方的輝瑞疫苗對5到11歲兒童「安全有效」後，已核准對這個年齡層的人口接種。

英國23日通報近12萬例COVID-19確診病例，再創新高。圖為23日倫敦街頭。（法新社）

● 西班牙

西班牙確診病例激增，政府22日表示，將再度強制戶外戴上口罩，以遏止快速擴散的Omicron變異株。

西班牙出現新一波疫情，21日寫下新增近5萬例的染疫紀錄；但與前一波疫情相較，目前的住院率和入住加護病房人數仍相對偏低。

● 俄羅斯

俄羅斯防疫小組23日通報，過去24小時境內新增2萬5667人染疫、1002人病歿。

路透社根據官方數據的統計顯示，在與Delta變異株有關的確診案例激增後，俄羅斯累計染疫病歿人數23日突破60萬大關，達到60萬434人，居全世界第3，僅次美國約81萬3000人染疫死亡，以及巴西的61萬8000人。

● 比利時

繼英國、丹麥後，比利時將成為感染Omicron變異株激增國家之一，目前感染患者比例已經上升至27%，換算每天約新增2200病例。估計12月26日之後，每日新增Omicron確診恐將逾5000例。

比利時政府22日決定，自26日起緊縮防疫措施，禁止室內群聚活動，包括室內耶誕市集、電影院、劇院和音樂廳等必須關閉，此外要求採取遠距工作，民眾同行購物以2人為上限，另鼓勵民眾踴躍接種追加劑疫苗。

● 法國

衛生部資料顯示，法國23日有約8萬8000起COVID-19新確診病例，創下疫情開始以來的最高紀錄，同時病故人數也在攀升。

法國衛生部長維宏22日表示，默沙東集團（Merck & Co.）的COVID-19抗病毒藥物試驗數據令人失望，法國已經取消5萬份訂單，並希望能在明年1月底前收到輝瑞的抗疫口服藥。

● 希臘

希臘衛生當局23日表示，為限制疫情傳播，在耶誕節和新年假期期間，民眾不論在室內或室外都須佩戴口罩，且禁止舉辦公共慶祝活動。

希臘政府還將要求搭乘大眾運輸工具或前往超市購物的民眾，佩戴2層或有高防護力的口罩。當局也「強烈建議」外國遊客在入境後數天內，進行2次PCR檢測。

※ 非洲

● 南非

非洲疾病管制中心（Africa Centers for Disease Control）23日表示，南非的一項研究顯示，Omicron變異株的重症比Delta少70至80%。10月和11月南非Omicron病患住院機率，比同一時期感染其他變異株的病患少了80%。

非洲疾病管制中心主任恩肯加松（John Nkengasong）在線上記者會還說，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的一項研究顯示，Omicron住院風險比Delta低40至50%；另在英國蘇格蘭，一項早期的數據分析也觀察到Omicron住院風險減少。

● 蒙特內哥羅

巴爾幹半島國家蒙特內哥羅的總統辦公室23日發布聲明表示，總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）接觸到一名染疫人士後，確診COVID-19。

蒙特內哥羅人口僅62萬人，迄今已有16萬1944人曾經感染COVID-19、2385人病故。

※ 美洲

● 美國

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）23日表示，白宮感激前總統川普施打COVID-19疫苗追加劑，還公開宣傳應該接種疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）23日批准高風險成人使用默沙東集團的COVID-19口服藥。值此之際，高傳染力的Omicron變異株正讓染疫人數激增。

美國人恢復假日旅遊，加上Omicron迅速擴散，使民眾紛紛尋找居家快篩試劑，多家主要經銷商因而限制每位客戶購買數量。

電商龍頭亞馬遜（Amazon）和其平台上的供應商22日開始限制每人購買試劑數量。美國藥妝連鎖業者CVS和華爾格林公司（Walgreens）也宣布，每名顧客最多只能分別購買6個和4個試劑盒。

美國總統拜登22日宣布，考量疫情衝擊，就學貸款償還寬限期再延長3個月，截至明年5月1日，這可望使大約4100萬人受惠。

美國國防部23日表示，有7名國防部人員確診COVID-19。他們上週曾造訪多個美軍基地，包括位於夏威夷的美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）。

● 加拿大

加拿大迄今累計通報2360起Omicron病例，22日新增COVID-19確診病例飆至1萬1300起。政府表示將暫時擴大紓困計畫，以協助受到Omicron衝擊的個人和企業。

傳染力高的Omicron已迫使加拿大多個省分恢復實施防疫限制措施。魁北克22日宣布，26日起私人住家和餐廳集會人數上限從10人減為6人。安大略省和卑詩省也已宣布一系列防疫限制措施。（譯者：張正芊/核稿：張曉雯）1101224