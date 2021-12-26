早安世界》中央氣象局發布低溫特報 全台偏冷、局部地區10度以下

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中央氣象局發布低溫特報 全台偏冷、局部地區10度以下

大陸冷氣團南下，低溫配合水氣，玉山在耶誕節降雪，中央氣象局25日下午並發布低溫、大雨及陸上強風3特報，指出受冷氣團南下影響，26日至28日清晨全台天氣偏冷，尤其北部及東北部因受華南雲雨區及東北季風影響，有局部大雨發生的機率，又濕又冷，台北市、新北市及金門局部地區低溫可能降到攝氏10度以下。（看完整報導）

第3劑疫苗全面開放混打 疫情發展最快春節過後才會明朗

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第3劑24日起全面開放混打，根據指揮中心統計，當日共接種1萬1249劑，創下12月2日第3劑開打以來新高。被問到疫情是否流感化，疫情指揮官陳時中表示，最快農曆春節後能看出整體趨勢，但隨時都可能有新變異株來攪局，防疫仍不可鬆懈。另外，有醫師呼籲將第3劑間隔縮短至3個月，讓民眾及早產生保護力。陳時中則表示，未來有必要都會和專家討論、隨時因應。（看完整報導）

多國耶誕籠罩疫情陰影 歐洲能源危機雪上加霜

耶誕節是歐洲人最重要的節日，然而受到新型冠狀病毒變異株影響，歐洲各國確診人數激增，打完2劑疫苗不夠，還得打第3劑加強保護力，英法單日確診人數再創新高。今年比利時和德國等地的大型表演和耶誕市集被迫取消，民眾出門慶祝也有限制。但即使不出門也有煩惱，歐洲今年出現能源危機，電費隨著天然氣價格飆漲。在南半球的澳洲，人口第一大州新南威爾斯單日新增病例首度破6000例，令耶誕節慶氣氛蒙上陰影。（看完整報導）

路透社專文介紹 稱許蔡總統不屈服於中國

路透社24日推出專題文章，以「不屈服於中國的領袖」介紹總統蔡英文，詳述蔡總統如何邁入政壇，以及2012年大選失利後反敗為勝成為台灣第一位女性總統的歷程，並指出她在2020年1月當選連任前夕的演說是明顯轉變的展現。這篇長文也追溯了蔡總統崛起並成為世界地緣政治要角之一的關鍵時刻。（看完整報導）

浦東機場加強機艙防疫 長榮北高至上海停飛到2月3日

台灣航空業者證實，由於上海浦東機場近日實施機艙消毒新措施，讓作業時間從原本的2個小時延長到7個半小時，長榮航空今天開始至明年2月3日暫停台北松山、高雄小港飛往上海的載客服務，但返程仍正常載客。華航還在評估，但傾向相同航線的早班機仍正常載客，中午以後起飛的往程班機也可能暫停載客。（看完整報導）

高雄港2021年營收成長估達81億元 不畏疫情衝擊

台灣港務公司25日指出，儘管全球海運受到疫情與塞港的雙重影響，高雄港今年營收仍穩定成長，預計達81.52億元，較去年同期成長4.5%，貨櫃裝卸量達990萬TEU（每20呎櫃），較去年成長2.9%。港務公司並表示，今年推動港口永續、協助舊港區轉型等計畫，首度代表台灣港群參加國際港埠協會（IAPH）舉辦的2021「世界港口永續計畫（WPSP）」，榮獲韌性基礎設施首獎。（看完整報導）

糧食去哪了 日媒：中國儲備達全球庫存一半以上

日媒引述美國農業部統計報導，中國儲備的玉米等主要糧食庫存量達全球的一半以上。中國官員曾表示，中國的糧食庫存總量處於歷史高位， 其中小麥可滿足一年半的消費需求，糧食供應絕無問題。但根據聯合國糧農組織（FAO）推算，全球11月食品價格指數比1年前大約高了3成，由於中國人口不到全球的兩成，有觀點認為，中國屯積是全球糧食價格走高和饑餓問題的原因之一。（看完整報導）

極端氣候夾擊加拿大 全球薯條芥末大缺貨日本麥當勞只賣小薯

加拿大大草原與太平洋沿岸分別遭遇乾旱與洪災襲擊，農作物產量和運輸受到影響，導致全球薯條和芥末供應短缺。加拿大統計局表示，小麥、芥末、大麥等農作物產量降幅是10年首見，主要是加拿大西部乾旱所致。極端氣候嚴重影響農業生產和供應鏈，日本麥當勞表示受出口馬鈴薯的卑詩省水災影響，馬鈴薯供應緊張，短期內只能出售小份薯條。（看完整報導）

日本德島縣推出雙模式車輛 公路鐵軌都行得通

日本四國地方德島縣海陽町的第3部門鐵道阿佐海岸鐵道公司，25日下午正式讓雙模式車輛（Dual Mode Vehicle）上路，是全球DMV商業行駛首例。阿佐海岸鐵道將小型巴士改裝成DMV，除具有可在公路上行駛的4顆輪子外，巴士底部還安裝能在鐵軌上行駛的車輪。阿佐海岸鐵道的DMV不光載運人口稀疏地區的民眾，還肩負帶動四國觀光的重責大任，預估每年對地方產生約2億日圓的經濟效益。（看完整報導）

NASA耶誕節寫歷史 韋伯太空望遠鏡升空、開啟天文探索新時代

NASA歷時約30年、斥資約90億美元打造的的韋伯太空望遠鏡25日從歐洲太空總署在法屬圭亞那的庫魯基地發射升空，前往距離地球150萬公里遠的目的地，開啟萬眾期待的天文探索新時代。韋伯太空望遠鏡比哈伯太空望遠鏡靈敏約100倍，部署後能讓天文學家史無前例地窺探宇宙初期形成的第一批銀河。（看完整報導）