Omicron擴散 丹麥冰島創下單日確診新高

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（中央社哥本哈根27日綜合外電報導）快速蔓延的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，讓歐洲成為確診與死亡的全球熱點；丹麥成為全世界染疫率最高的國家，每10萬人中有1612人確診。

Omicron出現前，丹麥與另一個北歐國家冰島的COVID-19感染率皆位居歐洲國家最低之列，如今兩國單日確診卻創下新高。

據法新社彙整統計與官方資料來源，歐洲過去7天的確診病例數及病亡人數來到最高紀錄。且過去7天全球染疫率最高的5個國家，全是歐洲國家。

其中，丹麥單日染疫人數首度超過1萬5000例。根據衛生部通報，過去24小時的COVID-19確診病例有1萬6164例。

人口580萬的丹麥已是全世界染疫率最高的國家，每10萬人中有1612人確診。雖然住院人數攀升，但仍維持在今年1月疫情以下的水準，過去24小時僅有7例不治，這多歸因於接種疫苗的防護力。

而早期研究也顯示，Omicron引發重症情況，比Delta等早前變異株來得少。

Omicron成為主要流行病毒株之際，丹麥於本月中旬關閉了文化景點，並限制酒吧與餐廳的營業時間，以對抗最新一波疫情。

另外，冰島通報過去24小時確診672例，而冰島直到本月中旬，單日新增病例從未超過200例；去年秋季一波疫情中，冰島單日新增確診人數也從未超過100例。

在鄰國挪威，Omicron也成為首都奧斯陸（Oslo）的主要流行病毒株。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101228