COVID-19全球最新情報1/1

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（中央社台北1日電）全球過去7天日均COVID-19確診破100萬，各國跨年盛事連續第2年遭疫情攪局而喊卡，但台灣、澳洲、紐西蘭等國仍將舉辦歡慶新年活動，就連北韓也準備放煙火迎接2022年。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間1日上午7時，全球至少543萬4637人因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫病逝，至少2億8777萬6767人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，2021年12月31日國內無新增本土個案，也無死亡病例，但新增41例境外移入個案，創下抗疫近2年以來境外移入新高。

揮別2021，台北跨年晚會現場聚集大批民眾一同迎接新年，倒數結束瞬間，台北101大樓煙火隨即綻放，向防疫英雄致敬，期待2022年會更好。中央社記者王騰毅攝 111年1月1日

● 香港

香港衛生署衛生防護中心公布，截至2021年12月31日零時零分，新增19例確診個案，至今累計1萬2650例。

新增個案當中17例為境外移入，其餘兩例與輸入個案有流行病學關聯，全部涉及變異病毒株感染，個案涉及10男9女，年齡介乎13至76歲。

路透社報導，國泰航空公司表示，香港衛生當局近來加強對機組人員的隔離檢疫措施，促使公司大幅調整航班時刻表，包括取消往返香港的客機和貨機航班。

● 日本

目前正值日本新年假期，東京都及大阪府等地COVID-19確診病例近日明顯增加，而沖繩縣12月31日爆增21例Omicron變異株病例，駐當地美軍染疫病例數也倍增。

日本沖繩縣政府12月30日公布單日新增50起COVID-19病例，是上週四（23日）的兩倍，也是繼9月30日以來，時隔91天單日新增再度來到50例，沖繩縣政府不排除提升防疫警戒等級因應。

● 韓國

為抑制COVID-19疫情擴散，韓國政府12月31日宣布現行防疫措施延長兩週到2022年1月16日，並自1月10日起將防疫通行證適用範圍擴大至百貨公司及大型超市。

據中央防疫對策本部統計，韓國截至12月31日凌晨零時，境內累計超過63萬人確診感染新型冠狀病毒，5563例病歿。30日確診人數降至5000例以下，維持趨緩態勢。

● 中國

中國國家衛生健康委員會在官網通報，中國大陸12月30日新增195例COVID-19確診，166例為本土病例，分別為陝西165例、山西1例；境外移入病例則有29例。

在美股上市的中國科興生物公司12月31日披露的財報顯示，2021年上半年銷售額110億美元，比去年同期暴增162倍。截至12月下旬，科興生物已向全球供應25億劑的COVID-19疫苗。

● 柬埔寨

柬埔寨迄今已有約50例Omicron境外移入病例，但柬國政府表示，在高疫苗覆蓋率情況下，不會再祭出封城或在家工作等防疫措施來應對疫情。

● 菲律賓

COVID-19單日確診數和陽性率連日來幾乎以倍數飆高，又傳出一名自美國抵菲的女子隔離期間竟離開旅館，外出與朋友聚會，約15人恐因此染疫，引發菲國網友聲討。

菲律賓12月31日通報新增2961例確診、132人不治，累計確診病例達284萬3979例、5萬1504人病逝，陽性率自一週前的1.4%大幅攀升到10.3%。

菲律賓1月3日到15日將對大馬尼拉地區實施3級警戒（最高為第5級）。大馬尼拉地區是由馬尼拉市和另16座衛星城市所組成，擁有超過1300萬人口。

3級警戒禁止實體授課、接觸性運動與嘉年華活動，賭場也暫停營業。政府防疫小組也將減少社交場合、觀光景點、遊樂園、餐廳內用服務、健身中心和個人護理服務的營運能力。

● 以色列

在Omicron變異株導致確診數增加的情況下，以色列12月31日開始為脆弱族群施打第4劑疫苗，成為最早一批這麼做的國家之一。

心臟移植病患也在首批可接種第4劑疫苗的族群當中，以色列也將養老院居民和高齡病患納入符合接種疫苗對象中。

以色列12月31日新增4916起確診病例，較24日增加152%。目前累計確診人數將近140萬人，當中包括8243人病歿。

● 土耳其

土耳其COVID-19疫情顯著升高，12月31日通報逾4萬起病例。衛生部長克扎指出，Omicron變異株已成為境內主要感染源，由於具高傳染力，他要求民眾將社交距離增加為3公尺。

※ 歐洲

與西歐相比，東歐目前感染Omicron變異株的病例相對為少，但路透社統計，東歐的病歿數30日已破100萬大關。

路透社統計數據顯示，通報單日最高染疫病歿數的5個歐洲國家中，有3個位於東歐，即俄羅斯、波蘭和烏克蘭。

東歐人口占歐洲39%，卻通報了歐洲染疫死亡病例的一半以上。東歐染疫身亡人數12月30日來到104萬5454例，全歐則為187萬3253例。

東歐國家包括白俄羅斯、保加利亞、捷克、匈牙利、摩爾多瓦、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克和烏克蘭。

● 波蘭

波蘭12月29日通報了794例染疫死亡個案，創第4波疫情的新高，不過由於耶誕節延遲通報，這個數字可能被放大了。

● 英國

英國12月31日通報COVID-19新增18萬9846起確診病例，較30日的18萬9213例攀升，續創新高紀錄。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲受COVID-19變異病毒株Omicron疫情影響最嚴重的城市雪梨12月31日將繼續推動跨年夜相關慶祝活動，儘管新增病例創下新高，當局仍鼓勵狂歡民眾踴躍出門享受節慶。

澳洲31日通報新增逾3萬2400起病例，創下疫情新高，遠遠超出先前單日新增2萬1329起的紀錄，染疫人數累計近40萬人。疫情爆發迄今，澳洲共計2239人染疫不治。

澳洲雪梨12分鐘跨年煙火秀。（法新社）

※ 美洲

● 美國

美國衛生專家12月30日警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。

路透社統計數據顯示，根據7天平均值，美國已連續第2天新增病例數創新高，每天新增超過29萬人確診 COVID-19。

美國3家航空公司工會表示，儘管提供高額獎金誘因，空服員、機師和後勤人員因為擔心染疫以及怕應付奧客，不願在耶誕新年假期的旅遊旺季加班。

紐約COVID-19疫情隨新型冠狀病毒變異株Omicron傳播而惡化之際，市長當選人亞當斯打破沉默，12月30日宣布將維持27日生效、市長白思豪任期尾聲上路的私部門疫苗接種令。

● 加拿大

加拿大各地COVID-19確診病例數攀升，魁北克省12月30日宣布自31日晚間10時起實施宵禁。

隨著Omicron變異株發威，加拿大各省相繼通報單日新增病例創新高。魁北克30日通報新增1萬4188例，安大略省（Ontario）也通報1萬3807例。

● 巴西

巴西疫情回溫，12月24日至30日期間的COVID-19通報病例較17日至23日增加134.2%，每日平均病例數從3090例增至7238例。

衛生部數據指出，儘管感染人數增加，但同期死於COVID-19的人數下降9.2%，從每日平均119人死亡降到108人。

※ 非洲

● 南非

COVID-19變異株Omicron肆虐下，多國新增病例再創單日新高，全球眾多民眾12月31日沒有大規模跨年活動。不過首個通報Omicron病例的國家南非逆勢而行，批准慶祝活動。

南非政府30日引述衛生部數據表示，過去一週新增確診減少30%，顯示已度過這波Omicron高峰，染疫病故也未顯著增加；但美國要到1月中才達峰值，屆時一週恐確診多達500萬例。（編輯：陳正健/核稿：陳昱婷、張曉雯）1110101