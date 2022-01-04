歐盟擬將核電列綠能 德國奧地利堅拒

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（中央社記者林育立柏林4日專電）歐盟打算將核電列為綠能，鼓勵相關投資，引發德、奧等國的反彈。不過，由於反核的歐盟國家佔少數，一般相信歐盟可望順利立法。

歐盟執委會1月中旬將提出永續金融分類標準的相關草案。根據各成員國目前拿到的版本，歐盟計劃將核電和天然氣列入對氣候友善的永續能源，視兩者為全面使用再生能源前的過渡科技，鼓勵金融界投資。

不過，照目前版本，將核電列入「綠色」投資標的的前提是必須規劃好核廢料處理，新的天然氣廠也必須為綠色氫能預作準備，在2035年前轉用再生能源生產的氫氣或低碳排氣體，才可獲得綠色標記。

即將在今年底關閉最後3座核電廠的德國，堅決反對歐盟的草案。政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）3日表示，核電是危險的科技，而且核廢料問題依然無解，反對核能的和平使用。

不過，他強調，為滿足持續增加的用電量，因應再生能源的變動性，德國認為天然氣是必要的過渡科技。

綠黨籍的德國經濟暨氣候保護部長哈柏克（Robert Habeck）抨擊，歐盟將核電如此高風險的科技標記為永續能源是錯誤的決定，無視核廢料對人類和環境的長期衝擊，「這樣漂綠是否被金融市場接受不無疑問」。

同為綠黨籍的奧地利環境部長格威斯勒（Leonore Gewessler）也指出核電是過時的科技，核電與化石燃料傷害氣候和環境，摧毀子孫的未來，歐盟如果決定將兩者「漂綠」，奧地利將考慮提告。

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按立法程序，歐盟成員國在12日以前，還有機會對執委會的草案提出意見，至少15國、超過歐盟總人口的65%反對，才能阻止執委會的立法。

在歐盟國家當中，力主將核電列入綠能的主要推手是核電大國法國，捷克等中東歐國家也視核電為減碳的必要手段，只有德國、奧地利、丹麥、西班牙拒絕使用核電，因此一般相信歐盟立法被擋下的可能性不高。（編輯：韋樞）1110104