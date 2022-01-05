早安世界》桃園機場群聚感染4人確診 設前進指揮所因應
桃園機場群聚感染4人確診 設前進指揮所因應
桃園機場出現4名確診本土病例，包含3名機場停車場清潔員與1名防疫計程車司機，防疫指揮官陳時中4日表示，最早確診的清潔員（案17230）初步研判感染Omicron變異株， Ct值僅有11，跨年期間曾到中壢忠貞市場擺攤。指揮中心推斷2種可能傳播的路徑，並宣布即日起桃園市民外出須全面戴口罩，機場人員和防疫計程車司機加強採檢。桃園市長鄭文燦表示，將在忠貞市場旁設置3處採檢站，讓民眾免費採檢。指揮中心4日晚間定調桃機染疫事件為群聚，並宣布成立前進指揮所，由疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝統籌，啟動評估現場作業、入境動線風險及快速篩檢3大任務。（看完整報導）
首例防疫計程車司機染疫 基隆租屋同住者採檢陰性
國內出現首例防疫計程車司機染疫，當事人去年兩度載過境外移入確診者，感染源頭仍待調查。近日防疫旅館、桃園機場清潔員及防疫計程車司機出現染疫事件，防疫指揮官陳時中形容國內防疫壓力大增，且這幾天陸續會有大量旅客從高風險國家回台，當務之急是盡快提高第1、2劑疫苗涵蓋率。染疫的中年計程車司機在基隆和桃園都有租屋，在基隆租屋處有一名同住友人，基隆市府晚間表示，經安排採檢，結果為陰性。（看完整報導）
台股漲255點收18526點再創新高 台積電市值突破17兆
台股4日開高走高，指數收在18526.35點最高點，勁揚255.84點再創歷史新高，漲幅1.4%。台積電股價延續強勁走勢，盤中一度大漲25元達新台幣656元，創10個多月以來新高，逼近歷史最高價679元，市值激增6482億元，突破17兆元關卡。台積電與大立光股價同步攻高，帶動電子類股指數強漲逾2%，成為推升台股創高的一大動能。（看完整報導）
美國單日確診超過百萬破全球紀錄 法國南部發現新變異病毒
美國3日通報逾100萬例新增確診，不僅刷新疫情爆發以來紀錄，更是全球首見單日破百萬確診。美國媒體形容，Omicron變異株就像海嘯般徹底影響了美國人的日常生活。然而許多美國人都會在家利用快篩試劑自行篩檢，事後也不會向政府當局通報結果，因此這個驚人紀錄恐怕還是被嚴重低估的數字。另一方面，法國南部發現新型COVID-19變異病毒B.1.640.2，確診者來自非洲喀麥隆，這個變異株有46個突變，高於Omicron的37個，這是否代表病毒的傳播力更強值得關注。（看完整報導）
女版賈伯斯遭陪審團裁定詐欺 「惡血」戳破矽谷新創醫療騙局
路透社報導，美國陪審團3日裁定，標榜滴血驗病的美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）共謀詐欺投資人，11項罪名中有4項成立。Theranos公司一度估計價值達數十億美元，霍姆斯30歲就白手起家，儼然是科技界下一個明日之星，甚至被形容是「女版賈伯斯」。但調查記者以一系列報導揭發她的騙局後，隨之而來的身敗名裂與刑事控罪，讓昔日的風光化為泡影。（看完整報導）
憲法訴訟法上路 大法官可審違憲判決、人民可個案聲請
憲法訴訟法4日上路，司法院長許宗力表示，新制賦予大法官審查「裁判違憲」的權力，也就是未來的憲法審查範圍，從現行的糾正違憲法律擴充到個案救濟。大法官面對「違憲判決」時可依此法源審理，不再無奈含淚駁回，而人民可就個案的最終判決在6個月內聲請釋憲。（看完整報導）
跨過法律障礙 首個同志雙親無血緣收養家庭誕生
化名圍圍的男同志在婚前收養女嬰肉肉，但因法律規定，配偶喵喵無法成為肉肉法律上的家人，兩人提起訴訟，法院近日裁定許可喵喵的收養聲請，代表全台出現第一個同志雙親無血緣收養案例。但這個裁定的效果只對訴訟當事人成立，沒有通案的法律效力，同婚團體呼籲政府透過修法解決同志收養家庭的困境。（看完整報導）
前駐尼加拉瓜大使吳進木在斷交後入籍尼國 外交部：事先不知情
前駐尼加拉瓜大使吳進木在斷交後獲得尼國國籍，外交部4日表示，在尼國公告前不知道這件事，吳進木事先也未告知；吳進木雖為退休人員，但仍受到「國家機密保護法」規範，外交部已透過私人管道與吳進木取得聯繫，希望由他本人針對外界質疑提出說明較妥當。根據監察院財產申報資料，吳進木擁8筆土地、7筆建物，只有各1筆在台灣；折合新台幣2500萬餘元的存款，只有16萬元是新台幣，其餘大多為美元。（看完整報導）
NASA地球防禦9月首次實驗 要避免毀滅性撞擊
美國國家航空暨太空總署（NASA）去年11月讓DART任務探測機升空，預計9月進行全球首次「神風式」實驗。這項實驗的目的是希望在必要時能透過撞擊改變小行星軌道，以免這類星體撞擊地球，造成毀滅性的後果，DART要撞擊的目標，是在地球與火星間公轉的小行星迪迪莫斯（Didymos，直徑780公尺）的小衛星迪莫弗斯（Dimorphos，直徑160公尺）。在DART完成撞擊任務後，歐洲探測機Hera將在2026年直接觀測DART撞擊小行星後所造成的人造撞擊坑。（看完整報導）
西安版方方日記 中國獨立記者江雪寫下封城見聞
西安因疫封城至1月4日滿13天，曾任調查記者的中國獨立媒體人江雪記錄封城見聞，被視為西安版的「方方日記」。在這篇題為「江雪：封城十日─我的封城十日記」的文章中，江雪直指近來被廣為宣傳的「西安只能勝利」，是「正確的大話，套話，也是空話」。她也提到，當時沒想到這場封城會「如此倉促不堪，朝著人們意想不到的方向發展」。（看完整報導）
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