桃機保全、防疫司機確診暫列群聚 感染源可能性多

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北8日電）桃機今天再增女保全、防疫計程車司機確診，累計14人染疫。指揮中心指揮官陳時中表示，由於2人工作環境恐接觸其他確診者，有可能來自其他感染源，仍待病毒定序釐清。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，今天再增2名確診個案，分別為桃機女保全（案17414）及防疫計程車司機（案17415），桃機確診人數達14人，其中13人暫列群聚。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，繼日前桃機1名保全（案17371）確診後，經擴大採檢才發現另1名保全（案17414）也確診，2名保全家庭接觸者採檢均陰性，社區接觸者還有3人待採檢。

有媒體詢問，2名確診保全1人日班、1人夜班，是否因工作範圍重疊才致染疫。

陳時中說，2人雖然都是機場保全、也都染疫，但目前還無法確定2人是否因接觸而相互感染，比較傾向是在工作時與入境旅客接觸而染疫，因此有可能來自其他感染源，但確切原因有待後續判定。

至於防疫計程車司機（案17415）感染源為何，陳時中說，這名防疫計程車司機Ct值高，去年12月也曾載過確診的境外移入乘客，研判和另一名染疫司機（案17240）關聯性不高，若是因司機間接觸導致染疫，確診人數應該會比較多，但未來還是要進行基因定序才能研判。

有媒體詢問，上午陳時中才說案17415應為舊案，為何下午又改列確診者。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據調查，案17415曾於去年9月載過確診乘客，12月10日、24日又分別載過其他確診乘客，由於這名個案Ct值往上攀升、今年1月4日採檢為陰性，而且抗體為陰性，研判可能是近期感染，但病毒量較低。

不過，羅一鈞說，後續還是要看病毒量變化以及是否能能成功定序病毒，才能釐清確切感染源。（編輯：陳政偉）1110108