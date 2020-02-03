鍾南山：武漢肺炎疫情估兩週內達高峰 仍無特效藥

新華社刊出中國工程院院士鍾南山表示，目前全國的疫情仍處於上升期，可能在未來10天至兩週左右出現高峰。圖為中國隔離區的醫生在病房和患者溝通病情。（中新社提供）

（中央社台北3日電）中國官方公布的武漢肺炎確診病例2日再攀新高，共新增確診病例2829例。同日新華社刊出中國工程院院士鍾南山表示，目前全國的疫情仍處於上升期，有望在未來10天至兩週左右出現高峰。

新華社2日晚間刊出對鍾南山的專訪。他表示，迄今新型冠狀病毒（2019-nCoV）還沒有針對性的特效藥。一些個案報導的治療藥物仍需更多的臨床實踐證明效果；相關疫苗的研發也在進行中，但距離臨床應用尚需時間。

鍾南山稱，目前全國的疫情仍處於上升期，為此政府和相關部門採取了多項全國性的舉措：延長假期、交通管制、公共場所體溫檢測排查、積極宣講少聚集、個人防護知識等，而國民公共安全意識的提高也保證了相關舉措的順利實施。這些舉措有效阻斷傳染源，大大減少二代、三代傳染。

鍾南山表示：「我們判斷此次疫情有望在未來10天至兩周左右出現高峰，但我們仍需加強防控，不可放鬆警惕。」

他強調，要對2019-nCoV肺炎疫情有科學的認識，進行科學有效的防控，避免不必要的恐慌。

就該肺炎病毒，鍾南山指出，流行病研究表明2019-nCoV感染肺炎患者年齡中位數為59歲，56%為男性，病毒感染平均潛伏期為5.2天（95%置信區間為4.1至7.0），95%分佈點為12.5天。病毒傳播力平均值在2.2。

鍾南山指出，對2019-nCoV的基因組的分析研究表明，其與SARS-CoV有79.5%的相似性，而與蝙蝠來源CoV有96%的相似性，基本支持2019-nCoV來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主目前還需要研究。（編輯：翟思嘉/朱建陵）1090203