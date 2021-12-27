中國增200例確診 陝西本土病例占152宗

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（中央社台北27日電）中國26日共新增200例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例162例，陝西省仍通報最多的152例。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）26日新增的162例COVID-19本土確診來自陝西的152例（西安150例、咸陽1例、渭南1例），廣西7例在防城港，浙江1例在紹興，廣東1例在東莞，四川1例在成都。

在無症狀感染者方面，中國大陸當天共新增27例個案，都是境外移入。當天轉確診20例，當天解除醫學觀察16例，還在醫學觀察的無症狀感染者有495例。

截至26日，中國大陸共有2158例確診，累計治癒9萬4483例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬1277例，現有疑似病例6例。累計追蹤到的密切接觸者有141萬265人，還在醫學觀察的密切接觸者有5萬2281人。

在港澳累計確診方面，香港特別行政區共有1萬2589例，其中1萬2189人出院，213人死亡。澳門特別行政區有77例，都已出院。（編輯：沈朋達）1101227