COVID-19全球最新情報12/27

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（中央社台北27日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，Omicron病例激增，英格蘭耶誕節忙摧打疫苗；印度將讓青少年打疫苗，高風險者可打追加劑；加拿大網球新星確診，疫情威脅籠罩澳洲公開賽。

高傳染力Omicron變異病毒株，讓全球耶誕長週末航空交通大打結，航班追蹤網站25日通報，有超過6000個航班取消，另有數以千計的航班誤點。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間27日上午7時，全球至少539萬9598人因COVID-19染疫病逝，至少2億7979萬8604人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心26日公布新增24例確定病例，為1例本土及23例境外移入，本土個案為新北市30多歲男性，陪病篩檢確診，研判非近期感染，已匡列接觸者14人。

另外，23例境外移入創今年單日新高，其中11例為赴哈薩克參加空手道賽事團員，集中檢疫所採檢確診，將基因定序。體育署表示，確診者包含教練和選手，正接受治療。其中，隨團作移地訓練的東奧銅牌好手「小清新」文姿云已向記者表示「我很好」。

● 中國

中國25日共新增158例本土確診病例，其中157例集中在陝西省。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團25日共報告新增206例確診，本土158例集中在陝西省（西安市155例、咸陽市2例），和廣西省防城港市1例。

陝西省自9日以來，累計已報告本土確診病例499例，其中西安市就占485例，但疫情目前仍未到轉折點，專家預計要到1月中情況才會明朗。

● 日本

日本愛知縣政府26日宣布，縣內出現首兩例Omicron變異株確診病例，兩人都沒有海外旅遊史，研判可能出現社區傳播。

全日本空手道聯盟表示，日前赴哈薩克參加空手道亞錦賽的日本代表團，24日返回日本在機場檢疫時，共有選手及工作人員共11人確診，目前都在日本政府指定場所隔離。

● 印度

印度總理莫迪25日宣布，將開放15歲（含）以上青少年接種疫苗，並開始讓高風險的成年人接種追加劑。

● 以色列

以色列總理辦公室表示，總理班奈特（Naftali Bennett）得知14歲女兒確診後，26日展開居家隔離，並將等待COVID-19的PCR篩檢結果。

總理辦公室指出，班奈特的女兒曾接種疫苗，但並未說明她是感染Omicron還是仍舊肆虐以色列的另個變異株Delta。

以色列已通報1118個Omicron的確診病例，而感染這個變異株的人數如今每兩天就增加一倍。

※ 大洋洲

● 澳洲

男網世界排名14的加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）26日說，他抵達雪梨時篩檢出陽性反應；多位選手陸續染疫下，凸顯這個病毒對澳洲公開賽的威脅。

澳洲人口第一大州新南威爾斯州26日通報新增6394例確診，創下新高，住院人數急遽增加，數千人在確診或接觸確診者後在家隔離。

※ 歐洲

● 英國

在Omicron變異株病例飆升的情況下，英格蘭衛生當局25日耶誕節仍不得閒，忙著推動疫苗接種計畫，希望儘可能地為更多人施打。

英國Omicron變異株個案激增，負責疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」的科學家表示，倫敦出現流鼻涕等類似感冒症狀的人，有一半實際上染疫。

● 法國

法國26日的單日新增確診數首次超過10萬，並且入院治療的患者比上月倍增，於此同時，法國政府雖不願再度實施封城，卻因變異株Omicron迅速擴散，已有專家呼籲採取必要措施。

美聯社報導，根據巴黎市衛生部門指出，上週巴黎市每100人中超過1人確診，大多數新增確診因感染變異株Omicron，當地公衛專家預估，Omicron將在未來數日成為法國的主流病毒株。

於此同時，由於近幾個月感染另個變異株Delta的病例驟增，以致法國醫療院所收治的病患數隨之攀升，導致耶誕假期期間，加護病房再度超荷，過去一週，法國超過1000人染疫而死，累計法國染疫死亡人數已逾12萬2000人。

● 俄羅斯

俄羅斯過去24小時新增968人染疫病歿，為10月11日以來新低。

塔斯社（TASS）報導，俄羅斯過去24小時通報新增2萬3721起COVID-19病例；另增加968人病歿，這一數據為10月11日以來新低，且是俄國連續第3天單日死亡人數在1000人以下。

● 義大利

義大利衛生部26日表示，境內新增81起死亡病例，低於前一天的144起；單日新增2萬4883人確診，遠低於前一天的5萬4762人，有可能與耶誕長週末期間篩檢數量驟減有關。

自去年2月疫情爆發以來，義大利累計有13萬6611人病歿，為僅次於英國的歐洲第2多，也是全球第9多。

義大利累計確診病例達565萬例。

※ 美洲

● 美國

美國有線電視新聞網（CNN）和約翰霍普金斯大學說，美國COVID-19通報今年1月以來最高的新增病例7天平均值，達到一天18萬4802例。

美國累積確診和死亡兩項數據均是全球最高，根據約翰霍普金斯大學追蹤網站數據，美國自疫情爆發以來共計5217萬6102人染疫，81萬6554人病故。

COVID-19新變異病毒株Omicron造成紐約疫情回溫，時報廣場上的行動檢測站湧現排隊人潮。圖攝於12月23日。中央社記者尹俊傑紐約攝 110年12月26日

● 多明尼加

多明尼加共和國衛生部25日通報首起Omicron變異株確診病例。

路透社報導，衛生部在推特（Twitter）聲明指出，這起Omicron病例是在一名自南非入境的旅客身上篩檢出來的，有輕微症狀。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1101227