西安封城32天後全面解封 持綠碼可離市

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（中央社台北24日電）中國陝西省西安市因COVID-19疫情封城32天後，全面解封。西安市疫情防控指揮部辦公室表示，今起當地降為低風險地區，有序恢復正常生活及生產，民眾持「綠碼」可離市。

西安2021年12月23日開始封城，直至今年1月23日已有32日。西安市疫情防控新聞發布會19日通報，該市實現了「社區動態清零」目標，「疫情進入收尾階段」。西安市多個行政區日前陸續解封。

陝西省疫情防控工作發布會23日表示，西安市整區解封前24小時內，要進行不漏一人的核酸檢測。

綜合陸媒報導，西安市疫情防控指揮辦公室今日發布消息，指根據當前疫情防控形勢，今日起西安市降為低風險地區，可有序恢復正常生產及生活秩序。

今日起西安市恢復正常出行，只需有一碼通的「綠碼」便可離開西安市，不需有離市證明。從其他低風險地區進入西安市，只需有48小時核酸檢測陰性證明，西安一碼通轉為「綠碼」便可。但從中高風險地區進入西安市，必須自費統一集中隔離。西安市民眾如非必要，不要前往中高風險地區。

西安市也可有序復工復產，商場、超市、街道上的商店可恢復營業，餐飲業可提供內用，但需控制用餐人數及座位隔離，旅遊風景區、劇院等公共場所也可開放，但需按規定落實人數限制、預約及錯峰等要求。

西安市提倡家庭聚會等不超過10人，而且「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」，確實需要舉辦的盡可能縮小活動規模。承辦5桌以上宴會等活動，需向屬地社區居委會或村委會報備，落實屬地疫情防控規定。

公車、地鐵等交通工具全面恢復營運，各級黨政機關、企事業單位也恢復正常辦公。現有的封控區及管控區在未解封之前，繼續按照規定嚴格落實管控措施。（編輯：陳沛冰）1110124