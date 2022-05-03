中國官媒澄清「馬某某」被捕非馬雲 阿里巴巴股價劇烈震盪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國官媒3日推播「馬某」涉嫌利用網路危害國家安全，引發外界聯想是否中國電商巨擘阿里巴巴集團創辦人馬雲涉案，導致阿里巴巴股價一度重挫9%。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國官媒今天推播「馬某」涉嫌利用網路危害國家安全，引發外界聯想是否中國電商巨擘阿里巴巴集團創辦人馬雲涉案，導致阿里巴巴股價重挫9%，隨後官媒澄清，跌幅收斂至2%以內。

中國官媒央視新聞上午報導，杭州市國安局對涉嫌利用網路從事危害國家安全活動人員馬某，採取刑事強制措施。

報導指出，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施，目前全案正深入調查中。

由於報導涉及關鍵字「杭州」、「網路」、「馬某」，一時之間中國網路社交平台上網友們議論紛紛，有的詢問「是不是那一片雲？」；也有人率性認為就是馬雲；也有消息指出，馬雲在4月29日作為浙商總會會長，還召開視訊會議，認為抓的「馬某」非馬雲。

網路熱鬧議論近40分鐘後，環球時報前總編輯胡錫進發文表示：「據老胡了解，杭州市國家安全局抓的是『馬某某』，不是『馬某』。」之後更新的媒體報導也把「馬某」改為「馬某某」，意在澄清被抓的不是馬雲。

然而，阿里巴巴股價卻因此劇烈震盪，上午開盤後9時30分一度驟跌逾9%，隨著消息「明朗化」，至上午10時跌幅已收歛至2%以內。

不過，各方仍持續猜測，官方抓的「馬某某」到底是誰。

馬雲此前深陷中國監管風暴，本人也轉趨低調。路透社曾報導，2017年馬雲會晤那時剛當選美國總統的川普，一度被認為替中國官方打前鋒，但之後被披露馬雲事先並未向北京報告，這番高調舉動反倒惹惱中國官方。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110503