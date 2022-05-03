「馬某某」被捕引議 陸媒：嫌犯為科技公司總監

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中國官媒3日推播指「馬某」涉危害國家安全，引發猜測是否為阿里巴巴創辦人馬雲。陸媒澄清，被捕者是一家科技公司的總監。圖為阿里巴巴杭州總部外牆。（中央社檔案照片）

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（中央社台北3日電）中國官媒今早推播指「馬某」涉危害國家安全被杭州市國安局採強制措施，引發猜測被捕者是否為阿里巴巴創辦人馬雲。陸媒環球時報英文版澄清，被捕者是一家科技公司硬體研發部門的總監。

在官媒央視、人民日報app今天上午的推播引發熱議和資本市場震盪後，環球時報英文網報導，被捕者名字應為「馬某某」而非「馬某」。

報導進一步引述消息人士稱，被捕者是一家科技公司硬體研發部門的總監，被「境外反華勢力洗腦」，自2022年3月起在一名「反華人士」的煽動下，創立一個匿名的網路群組，「充當境外勢力的代理人」，散布謠言和假新聞，並發布獨立宣言以分裂、顛覆國家。

報導又表示，被捕的「馬某某」鎖定年輕人和大學生，煽動他們加入抹黑國家和人民的活動。

多家官媒今天上午透過app推播杭州市國安局對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌利用網路從事危害國家安全活動的「馬某」採刑事強制措施。「杭州」、「網路」和「馬某」等關鍵字令外界聯想到深陷監管風暴的馬雲。

環球時報前總編輯胡錫進之後透過社交平台微博發文說，據了解被捕的馬姓嫌犯名字應為3個字而非2個，間接澄清馬雲未被捕。但網路仍議論被捕者會不會是馬雲的親屬？

受到上述消息影響，阿里巴巴在港股的股價劇烈震盪，上午開盤後在9時30分一度驟跌逾9%，隨著消息「明朗化」，至上午10時跌幅已收歛至2%以內，截至發稿，跌幅再縮小為約0.5%。（編輯：沈朋達）1110503