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河北廊坊市力圖提振房市 取消所有購屋限制成中國首例

2022/8/9 18:34（8/9 18:49 更新）
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中國河北廊坊市近日取消戶籍及社保等限制性購房條件，成為去年中國房地產市場出現危機以來，首個公布解除所有購房限制的城市。（中央社檔案照片）
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（中央社台北9日電）中國河北省廊坊市近日公布，取消戶籍及社保等不適應當前房地產市場形勢的限制性購房條件。路透社報導，廊坊市是自去年中國房地產市場出現危機以來，首個公布解除所有購房限制的城市。

北京日報今天報導，近日廊坊市公布的「關於支持房地產業良性循環和健康發展的六條措施」，正式提到取消戶籍、社保（個稅）等不適應當前房地產市場形勢的限制性購房條件。

根據這項政策，廊坊市對引進高端人才、企業高管、北京非首都功能緩解隨遷人員購買首套房時，也按照本地戶籍處理。對「北三縣」和環雄安新區周邊縣（市）等重點區域，也取消非本地戶籍居民家庭的住房限售年限要求。

廊坊市與中國首都北京市相距只有約60公里，「北三縣」是指廊坊市的三河市、大廠回族自治縣及香河縣，先前已納入北京軌道交通網，通勤定製快巴（客運車）並在7月25日闢駛，1小時可直達北京中心城區。

而雄安新區被認為是承擔起北京的非首都職能，緩解北京在人口、房地產和交通等多方面壓力。

報導指出，廊坊市政府6月17日曾公布其他鼓勵購房措施，包括進一步降低住房公積金貸款首付比例，在引進高端人才時，可為其購買首套自住住房給予補貼等。

報導指出，2016年隨著購房需求大增，環京樓市火熱，不到一年，包括廊坊在內的環京區域房價翻倍。2017年廊坊市開始限購，要求非本地戶籍者購房需要3年連續社保或個稅。此後北京購房人群大幅減少，市場成交規模急速回落。

路透社今天報導，廊坊市是自去年中國房地產市場出現危機以來，首個城市公布解除所有購房限制。截至今年7月，廊坊房地產市場的房價已連續7個月下跌。

報導指出，中國房市不振，今年已有逾100個城市祭出提振房市的措施，包括降低自備款比率。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110809

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