更多編輯台推薦新聞：
林岳平約「一起擔」世界棒球經典賽 張建銘首任國家隊教練
運動

林岳平約「一起擔」世界棒球經典賽 張建銘首任國家隊教練

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金馬獎第59屆主要入圍名單 柯震東爭新導演 張孝全黃秋生角逐影帝
首頁 / 兩岸
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/285
首頁 / 兩岸

烏被占區入俄公投 中：各國領土完整都應尊重

2022/9/27 16:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京27日電）針對聯合國就俄羅斯在烏克蘭占領區舉辦入俄公投舉行會議，中國外交部發言人汪文斌說，中方始終主張各國主權領土完整都應獲尊重，有利和平解決危機的努力都應獲支持。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌說，中方始終主張各國主權領土完整都應該得到尊重，「聯合國憲章」宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

他表示，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，一直致力於勸和促談，中方願與國際社會一道，繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

汪文斌提到，中方認為，聯合國安理會作為國際集體安全機制的核心，應當充分用好憲章賦予的斡旋調解工具，遵循「止戰促和」的正確方向，尤其要採取建設性、負責任的行動，為政治解決（烏克蘭問題）積累條件、開闢空間。（編輯：吳柏緯）1110927

汪文斌
中國外交部：中朝重啟丹東—新義州口岸鐵路貨運 中國指派政協副主席萬鋼 出席安倍國葬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英國防部：蒲亭或於9月底宣布納入烏克蘭占領區