烏被占區入俄公投 中：各國領土完整都應尊重

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（中央社記者邱國強北京27日電）針對聯合國就俄羅斯在烏克蘭占領區舉辦入俄公投舉行會議，中國外交部發言人汪文斌說，中方始終主張各國主權領土完整都應獲尊重，有利和平解決危機的努力都應獲支持。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌說，中方始終主張各國主權領土完整都應該得到尊重，「聯合國憲章」宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

他表示，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，一直致力於勸和促談，中方願與國際社會一道，繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

汪文斌提到，中方認為，聯合國安理會作為國際集體安全機制的核心，應當充分用好憲章賦予的斡旋調解工具，遵循「止戰促和」的正確方向，尤其要採取建設性、負責任的行動，為政治解決（烏克蘭問題）積累條件、開闢空間。（編輯：吳柏緯）1110927