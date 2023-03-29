中國證實美官員訪中 溝通中美關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國外交部29日證實，美國國務院亞太副助卿華自強日前在中國與外交部美大司負責人溝通中美關係。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國外交部今天證實，美國國務院亞太副助卿華自強日前在中國與外交部美大司負責人溝通中美關係；但拒絕證實中共中央外事委辦公室主任王毅曾與白宮國家安全顧問蘇利文通話。

中國外交部下午舉行例行記者會，美中官員見面及通話等涉及兩國關係的議題成為焦點。澎湃新聞報導，發言人毛寧在回答媒體相關提問時，作上述表示。

毛寧表示，據中國外交部了解，華自強（Rick Waters）這次前來中國，是與美國駐中國使領館進行「內部交流」。在中國期間，中國外交部美洲大洋洲司負責人「應約」與華自強就中美關係進行了溝通。

但毛寧在回答時，並未針對華自強與美大司官員溝通的內容作具體說明。

至於外媒報導，王毅與蘇利文（Jake Sullivan）24日曾通電話一事，毛寧則回答，中美之間保持著「必要的溝通」，「但是關於你的具體問題，我們沒有可以提供的信息」。

另外，根據日媒報導，日本外相林芳正可能在本週末訪問中國，並會見中國國務委員兼外交部長秦剛，毛寧說，中日雙方就林芳正訪中「保持著溝通」，如果有消息會實時發布。

今天的記者會中，有外媒針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，他願在烏克蘭會見中國國家領導人詢問中方看法。毛寧則回答，在烏克蘭問題上，中國與包括烏克蘭在內的有關各方都保持著溝通。「關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的信息」。

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）28日表示，兼任「中國協調辦公室」（Office of China Coordination）負責人的華自強造訪了北京、上海和香港，並「會晤（中方）工作級別對口人員」，也會見了派駐當地的美國政府員工。

至於王毅與蘇利文通話一事，白宮和中國駐美大使館發言人都未回覆媒體的詢問。而證實兩人通話的人士，則要求不對外談論私人對話。（編輯：邱國強/唐佩君）1120329