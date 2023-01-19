李國修經典作「京戲啟示錄」 3月重返舞台

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2023年創拓版「京戲啟示錄」3月9日至12日將在台北表演藝術中心首演，18日晚間在台北戲曲學院舉行彩排記者會，主要演員樊光耀（左）、張允曦（左2）、王月（右3）、屈中恆（右2）、范瑞君（右）及導演李小平（左3）出席。中央社記者王飛華攝 112年1月18日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）台灣劇場經典、已故大師李國修的經典作「京戲啟示錄」將於3月起在北中南巡演10場，擔任要角的王月表示，每每排戲，幾乎都會止不住淚水，常哭到雙眼紅腫刺痛，得靠冰敷緩解。

2023年「京戲啟示錄」創拓版匯集了當代戲劇界菁英卡司，昨天晚間導演李小平率領演員屈中恆、王月、樊光耀、范瑞君、黃宇琳、張允曦等，在年前緊鑼密鼓齊聚排練。其中藝術總監、李國修遺孀王月將親自演出要角梁家班的「二大媽」，在劇中走過50年歲月，從光華四射變成在路邊撒尿、隻身一人在中華商場的孫婆婆。

彩排到尾聲場，面對李國修當年寫的字字血淚台詞，王月拿著跨越半世紀的彩鞋要交給「修國」，加上李小平新思維的導演手法，將屈中恆和李國修合一，王月常止不住淚水，坦言眼睛幾乎腫到都得冰敷，「因為根本睜不開！冰完之後又太冷了，手腳都發黑發紫又開始熱敷」，讓演員們都很不捨。

而飾演劇中主角「李修國」的屈中恆，則因工作近期才正式參與排戲，「過程中看見月姊在一次次的說著劇裡的對白、一次次的回憶逼哭了她，但她卻很專業的繼續排下去，心中有萬分的不捨與敬佩，同時領略到國修老師創作的用心良苦」。

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「京戲啟示錄」以李國修在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，老鞋匠手中的針線，穿引出「戲中戲中戲」的故事；由「屏風表演班」演出「風屏劇團」，「風屏劇團」又演出「梁家班」的故事，而「梁家班」演出京劇「打漁殺家」，獨特的敘事結構被譽為當代劇場的驚嘆之作。

2023創拓版李國修紀念作品「京戲啟示錄」將於3月9日至12日於台北表演藝術中心首演，3月18日於高雄衛武營國家藝術中心、4月1日於台中國家歌劇院巡迴演出，購票資訊請洽寬宏售票。（編輯：張芷瑄）1120119